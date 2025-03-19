Майже 1000 грн додатково: у кого зростуть пенсії вже з квітня

Обов'язковою умовою для отримання виплати є підтверджена медичним висновком потреба в догляді.

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Українські пенсіонери, які потребують додаткового догляду, можуть отримати надбавку до виплат у розмірі 944 гривні. Але для цього потрібно відповідати певним умовам. Про це йдеться на сайті Верховної ради України.

Самотні пенсіонери, які потребують повсякденного догляду, можуть оформити щомісячну грошову надбавку в розмірі 944 гривень, починаючи з квітня 2025 року. Цей захід запроваджено в рамках Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій громадян" і затверджено Кабінетом Міністрів. Для отримання цієї надбавки пенсіонеру необхідно відповідати таким умовам:

проживати без інших осіб;

отримувати пенсію за віком;

вік людини 80 років і старше;

потребувати постійного догляду з медичних причин.

Пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю доплату. Обов'язковою умовою для її отримання є підтверджена медичним висновком потреба в догляді, а також надання відповідних документів.

Для оформлення доплати пенсіонеру необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

висновок лікарсько-консультативної комісії, де зазначено потребу в постійному догляді;

довідка з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність іншої надбавки на догляд.

Розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник дорівнює 2 361 гривні, що означає, що сума надбавки становитиме 944,4 гривні.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.