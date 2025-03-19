Пересмотрят ли тарифы на газ, — объяснение от директора по исследованиям DiXi Group Романа Ницовича
Украина достигла рекордного объема импорта газа в феврале 2025 года. Повлияет ли это на повышение тарифов для населения после отопительного сезона?
В течение февраля 2025 года Украина импортировала более 500 млн кубометров природного газа. По данным директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, за последние три года — это рекордный объем. Повлияет ли такая ситуация на повышение тарифов для потребителей, читайте далее.
Как отмечает в разговоре с Фокусом Роман Ницович, причины роста импорта газа очевидны, ведь к сокращению украинской добычи привели российские атаки в начале февраля.
"Очевидно, что на определенный период часть мощностей в Украине приостановила работу, и те объемы газа, которые поступали от собственной добычи, необходимо заменить другими. По моему мнению, это и является причиной активизации импорта газа именно внутри отопительного сезона. Однако и по его завершению этот вопрос не будет снят с повестки дня", — говорит Роман Ницович.
По расчетам специалистов, Украина выходит с исторически минимальными объемами запасов. Соответственно для того, чтобы начать следующую зиму, хотя бы на аналогичных условиях, нужно активизировать импорт и закачку уже с апреля текущего года.
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"Если с апреля начать, в достаточно активном темпе закачки, то вполне можно выйти на целевой уровень, который, кстати, также было бы неплохо определить со стороны правительства, используя методику соответствующего европейского регламента", — отметил Роман Ницович.
Враг в течение февраля 2025 года неоднократно атаковал газодобывающие объекты, что привело к сокращению добычи. Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, из-за чего спрос на природный газ был выше
Фокус уже сообщал, что враг в течение февраля неоднократно атаковал газодобывающие объекты, что привело к сокращению добычи. Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, из-за чего спрос на природный газ был выше. На фоне меньших запасов газа в хранилищах Украине необходимо было импортировать природный газ для покрытия потребностей.
Эксперт напомнил, что масштабные удары россиян в начале года имели целью нарушить безопасность поставок, пока запасы голубого топлива находятся на исторически низком уровне, а Украина увеличивает импорт. И хотя враг атакует газовый сектор с начала полномасштабного вторжения, однако если в 2022-м он фокусировался на добывающих установках, то с прошлогоднего апреля бьет по наземной инфраструктуре газохранилищ.
Цена на газ для населения: будут ли пересматривать тарифы после отопительного сезона
Как отметил Роман Ницович, согласно законодательно установленным мораторием по пересмотру регулируемых цен для населения, стоимость могут пересмотреть только в сторону уменьшения. Однако возможна отмена этого моратория, ведь существует соответствующий пункт в документе, который касается отмены моратория на тепло и горячую воду. В то же время, если речь будет идти об отмене этого моратория, скорее всего, это произойдет в конце года, считает эксперт.
"И здесь возникает действительно большой вопрос: отмена будет касаться только горячей воды, или и отношений на рынке природного газа? Если это коснется природного газа, очевидно, путь к пересмотру поставщиками коммерческих предложений будет открыт. Если речь идет о фактически монопольном поставщике газа для населения, для нужд теплоснабжающих компаний, Нафтогаз, то, скорее всего, в условиях отмены моратория в конце года, каких-то резких шагов посреди отопительного сезона осуществляться не будет. Поэтому, по моим прогнозам, правительство пролонгирует постановление по возложению специальных обязанностей на различные компании группы Нафтогаз. Но уже с весны 2026 года, думаю, необходимо будет пересматривать ситуацию с регулируемыми ценами, поскольку Нафтогаз нуждается в оборотных средствах", — пояснил Ницович.
Как Фокус писал ранее украинцы могут оформить жилищную субсидию. Однако ее не назначают при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн.
Также заметим относительно штрафов. Одно из крупнейших взысканий осуществляется за незаконное подключение к газоснабжению. Фокус уже сообщал, что один из крупнейших штрафов применяется за несанкционированное подключение к системе газоснабжения.