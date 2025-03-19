Украина достигла рекордного объема импорта газа в феврале 2025 года. Повлияет ли это на повышение тарифов для населения после отопительного сезона?

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В течение февраля 2025 года Украина импортировала более 500 млн кубометров природного газа. По данным директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, за последние три года — это рекордный объем. Повлияет ли такая ситуация на повышение тарифов для потребителей, читайте далее.

Как отмечает в разговоре с Фокусом Роман Ницович, причины роста импорта газа очевидны, ведь к сокращению украинской добычи привели российские атаки в начале февраля.

"Очевидно, что на определенный период часть мощностей в Украине приостановила работу, и те объемы газа, которые поступали от собственной добычи, необходимо заменить другими. По моему мнению, это и является причиной активизации импорта газа именно внутри отопительного сезона. Однако и по его завершению этот вопрос не будет снят с повестки дня", — говорит Роман Ницович.

В течение февраля 2025 года Украина импортировала более 500 млн кубометров природного газа Фото: facebook.com/NaftogazEP

По расчетам специалистов, Украина выходит с исторически минимальными объемами запасов. Соответственно для того, чтобы начать следующую зиму, хотя бы на аналогичных условиях, нужно активизировать импорт и закачку уже с апреля текущего года.

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"Если с апреля начать, в достаточно активном темпе закачки, то вполне можно выйти на целевой уровень, который, кстати, также было бы неплохо определить со стороны правительства, используя методику соответствующего европейского регламента", — отметил Роман Ницович.

Враг в течение февраля 2025 года неоднократно атаковал газодобывающие объекты, что привело к сокращению добычи. Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, из-за чего спрос на природный газ был выше

Фокус уже сообщал, что враг в течение февраля неоднократно атаковал газодобывающие объекты, что привело к сокращению добычи. Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, из-за чего спрос на природный газ был выше. На фоне меньших запасов газа в хранилищах Украине необходимо было импортировать природный газ для покрытия потребностей.

Эксперт напомнил, что масштабные удары россиян в начале года имели целью нарушить безопасность поставок, пока запасы голубого топлива находятся на исторически низком уровне, а Украина увеличивает импорт. И хотя враг атакует газовый сектор с начала полномасштабного вторжения, однако если в 2022-м он фокусировался на добывающих установках, то с прошлогоднего апреля бьет по наземной инфраструктуре газохранилищ.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения, поэтому цена остается неизменной — 7,96 тысячи гривен за тысячу кубометров Фото: "24 Канал"

Цена на газ для населения: будут ли пересматривать тарифы после отопительного сезона

Как отметил Роман Ницович, согласно законодательно установленным мораторием по пересмотру регулируемых цен для населения, стоимость могут пересмотреть только в сторону уменьшения. Однако возможна отмена этого моратория, ведь существует соответствующий пункт в документе, который касается отмены моратория на тепло и горячую воду. В то же время, если речь будет идти об отмене этого моратория, скорее всего, это произойдет в конце года, считает эксперт.

"И здесь возникает действительно большой вопрос: отмена будет касаться только горячей воды, или и отношений на рынке природного газа? Если это коснется природного газа, очевидно, путь к пересмотру поставщиками коммерческих предложений будет открыт. Если речь идет о фактически монопольном поставщике газа для населения, для нужд теплоснабжающих компаний, Нафтогаз, то, скорее всего, в условиях отмены моратория в конце года, каких-то резких шагов посреди отопительного сезона осуществляться не будет. Поэтому, по моим прогнозам, правительство пролонгирует постановление по возложению специальных обязанностей на различные компании группы Нафтогаз. Но уже с весны 2026 года, думаю, необходимо будет пересматривать ситуацию с регулируемыми ценами, поскольку Нафтогаз нуждается в оборотных средствах", — пояснил Ницович.

В свое время Украина взяла на себя обязательства о проведению тарифов на коммуналку до рыночных Фото: "24 Канал"

Как Фокус писал ранее украинцы могут оформить жилищную субсидию. Однако ее не назначают при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн.

Также заметим относительно штрафов. Одно из крупнейших взысканий осуществляется за незаконное подключение к газоснабжению. Фокус уже сообщал, что один из крупнейших штрафов применяется за несанкционированное подключение к системе газоснабжения.