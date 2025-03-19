Україна досягла рекордного обсягу імпорту газу у лютому 2025 року. Чи вплине це на підвищення тарифів для населення після опалювального сезону?

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Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала понад 500 млн кубометрів природного газу. За даними директора із досліджень аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, за останні три роки — це рекордний обсяг. Чи вплине така ситуація на підвищення тарифів для споживачів, читайте далі.

Як зазначає у розмові з Фокусом Роман Ніцович, причини зростання імпорту газу є очевидними, адже до скорочення українського видобутку призвели російські атаки на початку лютого.

"Очевидно, що на певний період частина потужностей в Україні призупинила роботу, і ті обсяги газу, що надходили від власного видобутку, необхідно замінити іншими. На мою думку, це і є причиною активізації імпорту газу саме всередині опалювального сезону. Проте і по його завершенню це питання не буде знято з порядку денного", — каже Роман Ніцович.

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала понад 500 млн кубометрів природного газу Фото: facebook.com/NaftogazEP

За розрахунками фахівців, Україна виходить з історично мінімальними обсягами запасів. Відповідно для того, щоби розпочати наступну зиму, хоча би на аналогічних умовах, потрібно активізувати імпорт і закачування вже з квітня поточного року.

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"Якщо з квітня почати, у достатньо в активному темпі закачування, то цілком можна вийти на цільовий рівень, який, до речі, також було б непогано визначити з боку уряду, використовуючи методику відповідного європейського регламенту", — зауважив Роман Ніцович.

Ворог протягом лютого 2025 року неодноразово атакував газовидобувні об’єкти, що призвело до скорочення видобутку. Крім того, у лютому в Україні зберігалася холодна погода, через що попит на природний газ був вище

Фокус вже повідомляв, що ворог протягом лютого неодноразово атакував газовидобувні об’єкти, що призвело до скорочення видобутку. Крім того, у лютому в Україні зберігалася холодна погода, через що попит на природний газ був вище. На тлі менших запасів газу в сховищах Україні необхідно було імпортувати природний газ для покриття потреб.

Експерт нагадав, що масштабні удари росіян на початку року мали на меті порушити безпеку постачання, поки запаси блакитного палива перебувають на історично низькому рівні, а Україна збільшує імпорт. І хоча ворог атакує газовий сектор від початку повномасштабного вторгнення, проте якщо 2022-го він фокусувався на видобувних установках, то від торішнього квітня б'є по наземній інфраструктурі газосховищ.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення, тому ціна залишається незмінною — 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів Фото: "24 Канал"

Ціна на газ для населення: чи переглядатимуть тарифи після опалювпльного сезону

Як зауважив Роман Ніцович, згідно із законодавчо встановленим мораторієм щодо перегляду регульованих цін для населення, вартість можуть переглянути лише в бік зменшення. Проте можливе скасування цього мораторію, адже існує відповідний пункт в документі, який стосується скасування мораторію на тепло і гарячу воду. Водночас, якщо йтиметься про скасування цього мораторію, скоріш за все, це відбудеться в кінці року, вважає експерт.

"І тут постає дійсно велике питання: скасування стосуватиметься лише гарячої води, чи і відносин на ринку природного газу?.. Якщо це торкнеться природного газу, вочевидь, шлях до переглядання постачальниками комерційних пропозицій буде відкрито. Якщо йдеться про фактично монопольного постачальника газу для населення, для потреб теплопостачальних компаній, Нафтогаз, то, скоріш за все, за умов скасування мораторію в кінці року, якихось різких кроків посеред опалювального сезону здійснюватися не буде. Тож, за моїми прогнозами, уряд пролонгує постанову із покладання спеціальних обов'язків на різні компанії групи Нафтогаз. Але вже з весни 2026 року, гадаю, необхідно буде переглядати ситуацію з регульованими цінами, оскільки Нафтогаз потребує обігових коштів", — пояснив Ніцович..

Свого часу Україна взяла на себе зобов'язання про проведенню тарифів на комуналку до ринкових Фото: "24 Канал"

Як Фокус писав раніше українці можуть оформити житлову субсидію. Проте її не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн.

Також зауважимо щодо штрафів. Одне із найбільших стягнень здійснюється за незаконне підключення до газопостачання. Фокус вже повідомляв, що один із найбільших штрафів застосовується за несанкціоноване підключення до системи газопостачання.