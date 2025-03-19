В Украине проведут внеплановые проверки газовых счетчиков: кого это ждет

Если вовремя не провести поверку счетчика, его показания могут не засчитать, поскольку газовая служба не сможет гарантировать их точность.

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Периодическая поверка счетчиков – обязательная процедура для всех пользователей. В Украине некоторым потребителям газа необходимо срочно обратиться в газовую службу, чтобы избежать дополнительных затрат. Если поверку не выполнить своевременно, оплата за газ может начисляться не по фактическому потреблению, а по установленным нормативам, что зачастую выходит значительно дороже. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Если счетчик не пройдет своевременную поверку, его показания могут быть не учтены, так как газовая служба не сможет гарантировать точность учета. В результате в квитанциях будут указаны суммы, рассчитанные по нормативам и действующему тарифу на газ. Периодичность поверки счетчиков зависит от их класса точности:

для приборов с классом точности 1 поверку нужно проводить раз в два года;

для счетчиков класса 1,5 – раз в восемь лет.

Помимо плановых поверок, некоторым потребителям необходимо пройти внеочередную поверку. Она требуется в следующих случаях:

если возникли сомнения в достоверности показаний прибора;

если повреждено поверочное клеймо;

если счетчик длительное время не использовался.

Стоит также напомнить, что в соответствии с постановлением Кабмина № 440 от 7 апреля 2023, во время действия военного положения поверка счетчиков является необязательной для:

жителей временно оккупированных территорий – они должны пройти проверку в течение трех месяцев после завершения военного положения;

граждан, проживающих в зоне активных боевых действий – им предоставляется шесть месяцев после завершения военного положения для прохождения поверки.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.