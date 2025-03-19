В Україні проведуть позапланові перевірки газових лічильників: на кого це чекає

Якщо вчасно не провести повірку лічильника, його показання можуть не зарахувати, оскільки газова служба не зможе гарантувати їх точність.

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Періодична повірка лічильників - обов'язкова процедура для всіх користувачів. В Україні деяким споживачам газу необхідно терміново звернутися в газову службу, щоб уникнути додаткових витрат. Якщо повірку не виконати своєчасно, оплата за газ може нараховуватися не за фактичним споживанням, а за встановленими нормативами, що часто виходить значно дорожче. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Якщо лічильник не пройде своєчасну повірку, його показання можуть бути не враховані, оскільки газова служба не зможе гарантувати точність обліку. У результаті у квитанціях будуть вказані суми, розраховані за нормативами і чинним тарифом на газ. Періодичність повірки лічильників залежить від їхнього класу точності:

для приладів із класом точності 1 повірку потрібно проводити раз на два роки;

для лічильників класу 1,5 — раз на вісім років.

Крім планових повірок, деяким споживачам необхідно пройти позачергову повірку. Вона потрібна в таких випадках:

якщо виникли сумніви в достовірності показань приладу;

якщо пошкоджено повірочне клеймо;

якщо лічильник тривалий час не використовувався.

Варто також нагадати, що відповідно до постанови Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, під час дії воєнного стану повірка лічильників є необов'язковою для:

жителів тимчасово окупованих територій — вони мають пройти перевірку протягом трьох місяців після завершення воєнного стану;

громадян, які проживають у зоні активних бойових дій — їм надається шість місяців після завершення воєнного стану для проходження перевірки.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

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