Цены на газ: кто заплатит на 1,3 тыс. грн больше уже в апреле

Некоторые граждане обнаружат в своих коммунальных квитанциях "третью платежку" за газ.

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С 1 апреля 2025 года отдельные категории потребителей природного газа столкнутся с увеличением расходов, поскольку появится дополнительный платеж за новую услугу по техническому обслуживанию зданий. В одном из регионов стоимость такого обслуживания может достигать 1,3 тыс. грн. Об этом говорится на портале ООО "Газораспределительные сети Украины".

В апреле некоторые граждане обнаружат в своих коммунальных квитанциях "третью платежку" за газ. Такой счет получают жители многоквартирных домов за новый сервис по техническому обслуживанию здания. Рассылать эти платежи начали еще в сентябре 2023 года – они покрывают работы операторов газораспределительных сетей по проверке плотности и герметичности газопроводов.

Стоимость услуги может значительно различаться: для одних она составит около 100 грн, а для других превысит 1 тыс. грн. Как пояснили на портале ООО "Газораспределительные сети Украины", цена зависит от ряда факторов:

протяженности общих сетей;

количества муфтовых соединений;

кранов в доме.

Общая сумма, которая может составить 40 тыс. грн для дома, будет распределена пропорционально между количеством заселенных квартир. Филиалы Газсети опубликовали на своих порталах графики проведения обследований и стоимость услуг на апрель. В частности, некоторые жители Днепра должны будут доплатить 1,3 тыс. грн.

Такую платежку будут присылать в зависимости от возраста сетей:

если газовым сетям более 25 лет — раз в три года;

если возраст газовых сетей не превышает 25 лет — раз в пять лет.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.

Также сообщалось, что в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг в Украине увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.