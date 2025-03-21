Цены на газ: кто заплатит на 1,3 тыс. грн больше уже в апреле
Некоторые граждане обнаружат в своих коммунальных квитанциях "третью платежку" за газ.
С 1 апреля 2025 года отдельные категории потребителей природного газа столкнутся с увеличением расходов, поскольку появится дополнительный платеж за новую услугу по техническому обслуживанию зданий. В одном из регионов стоимость такого обслуживания может достигать 1,3 тыс. грн. Об этом говорится на портале ООО "Газораспределительные сети Украины".
В апреле некоторые граждане обнаружат в своих коммунальных квитанциях "третью платежку" за газ. Такой счет получают жители многоквартирных домов за новый сервис по техническому обслуживанию здания. Рассылать эти платежи начали еще в сентябре 2023 года – они покрывают работы операторов газораспределительных сетей по проверке плотности и герметичности газопроводов.
Стоимость услуги может значительно различаться: для одних она составит около 100 грн, а для других превысит 1 тыс. грн. Как пояснили на портале ООО "Газораспределительные сети Украины", цена зависит от ряда факторов:
- протяженности общих сетей;
- количества муфтовых соединений;
- кранов в доме.
Общая сумма, которая может составить 40 тыс. грн для дома, будет распределена пропорционально между количеством заселенных квартир. Филиалы Газсети опубликовали на своих порталах графики проведения обследований и стоимость услуг на апрель. В частности, некоторые жители Днепра должны будут доплатить 1,3 тыс. грн.
Такую платежку будут присылать в зависимости от возраста сетей:
- если газовым сетям более 25 лет — раз в три года;
- если возраст газовых сетей не превышает 25 лет — раз в пять лет.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.
Также сообщалось, что в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг в Украине увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.