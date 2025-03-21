Ціни на газ: хто заплатить на 1,3 тис. грн більше вже у квітні

Деякі громадяни виявлять у своїх комунальних квитанціях "третю платіжку" за газ.

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З 1 квітня 2025 року окремі категорії споживачів природного газу зіткнуться зі збільшенням витрат, оскільки з'явиться додатковий платіж за нову послугу з технічного обслуговування будівель. В одному з регіонів вартість такого обслуговування може сягати 1,3 тис. грн. Про це йдеться на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України".

У квітні деякі громадяни виявлять у своїх комунальних квитанціях "третю платіжку" за газ. Такий рахунок отримують мешканці багатоквартирних будинків за новий сервіс із технічного обслуговування будівлі. Розсилати ці платежі почали ще у вересні 2023 року — вони покривають роботи операторів газорозподільних мереж із перевірки щільності та герметичності газопроводів.

Вартість послуги може значно відрізнятися: для одних вона становитиме близько 100 грн, а для інших перевищить 1 тис. грн. Як пояснили на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України", ціна залежить від низки факторів:

протяжності загальних мереж;

кількості муфтових з'єднань;

кранів у будинку.

Загальну суму, яка може скласти 40 тис. грн для будинку, буде розподілено пропорційно між кількістю заселених квартир. Філії "Газмережі" опублікували на своїх порталах графіки проведення обстежень і вартість послуг на квітень. Зокрема, деякі жителі Дніпра повинні будуть доплатити 1,3 тис. грн.

Таку платіжку надсилатимуть залежно від віку мереж:

якщо газовим мережам понад 25 років — раз на три роки;

якщо вік газових мереж не перевищує 25 років — раз на п'ять років.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.

Також повідомлялося, що в січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг в Україні збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року.