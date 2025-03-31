Цифра шокирует: какая должна быть зарплата для максимальных выплат

Чтобы получить максимальную пенсию в Украине, которая в 2025 году достигнет 23 610 гривен, необходимо учитывать трудовой стаж и уровень заработной платы. Размер пенсионных выплат рассчитывается по специальной формуле. ПФУ устанавливает сумму пенсии, основываясь на актуальных статистических данных на момент выхода гражданина на пенсию.

Related video

Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Формула для расчета пенсии выглядит следующим образом:

пенсия = средняя зарплата за последние три года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%.

При расчете пенсии учитываются данные о заработной плате, предоставленные Пенсионным фондом Украины, так как они могут отличаться от информации Госстата. В 2025 году для определения заработка, используемого при назначении пенсии, применяется средняя зарплата (доход) в Украине, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущие три года — 2022, 2023 и 2024. Этот показатель составляет 15 057,09 гривен.

Итак, для того, чтобы получить максимальную пенсию в размере 23 610 гривен при разных стажах, необходима такая ежемесячная заработная плата:

при 35 годах стажа: 37 334,10 гривны;

при 20 годах стажа: 65 334,67 гривны;

при 15 годах стажа: 87 112,89 гривны.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.