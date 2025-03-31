Цифра шокує: якою має бути зарплата для максимальних виплат

Щоб отримати максимальну пенсію в Україні, яка 2025 року сягне 23 610 гривень, необхідно враховувати трудовий стаж і рівень заробітної плати. Розмір пенсійних виплат розраховується за спеціальною формулою. ПФУ встановлює суму пенсії, ґрунтуючись на актуальних статистичних даних на момент виходу громадянина на пенсію.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Формула для розрахунку пенсії має такий вигляд:

пенсія = середня зарплата за останні три роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%.

Під час розрахунку пенсії враховуються дані про заробітну плату, надані Пенсійним фондом України, оскільки вони можуть відрізнятися від інформації Держстату. У 2025 році для визначення заробітку, використовуваного під час призначення пенсії, застосовується середня зарплата (дохід) в Україні, з якої сплачувалися страхові внески за попередні три роки — 2022, 2023 і 2024. Цей показник становить 15 057,09 гривень.

Отже, для того, щоб отримати максимальну пенсію в розмірі 23 610 гривень за різних стажів, необхідна така щомісячна заробітна плата:

при 35 роках стажу: 37 334,10 гривні;

при 20 роках стажу: 65 334,67 гривні;

за 15 років стажу: 87 112,89 гривень.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.