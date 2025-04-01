До 6,48 гривны за киловатт: что известно про новые тарифы на свет с 1 апреля

В апреле тарифы на электроэнергию не изменятся, однако для некоторых украинцев стоимость значительно возрастет. Большая часть потребителей продолжит оплачивать электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час, но владельцы трехзонных счетчиков будут платить по ставке 6,48 гривны за киловатт-час.

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Об этом говорится в правительственном постановленим №632.

В часы пиковой нагрузки, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, стоимость одного киловатта-часа электрической энергии составит 6,48 гривны.

В полупиковое время владельцы таких счетчиков будут платить по тарифу 4,34 гривны за киловатт-час, а в ночной период, с 23:00 до 7:00, только 1,728 гривны за киловатт-час.

Тариф на электроэнергию для владельцев двухзонных счетчиков будет отличаться от стандартного. В период с 7:00 до 23:00 стоимость составит 4,34 гривны за киловатт-час, а с 23:00 до 7:00 – сниженный тариф в 2,16 гривны за киловатт-час.

Кроме того, апрель станет последним месяцем действия специальных тарифов для домохозяйств с электроотоплением. При потреблении до 2000 киловатт-часов в месяц стоимость составит 2,64 гривны за киловатт-час. Если же этот лимит будет превышен, тариф увеличится до 4,32 гривны за киловатт-час.

Напомним, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.