До 6,48 гривні за кіловат: що відомо про нові тарифи на світло з 1 квітня

У квітні тарифи на електроенергію не зміняться, проте для деяких українців вартість значно зросте. Більша частина споживачів продовжить оплачувати електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину, але власники тризонних лічильників платитимуть за ставкою 6,48 гривні за кіловат-годину.

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Про це йдеться в урядовій постанові №632.

У години пікового навантаження, з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00, вартість однієї кіловат-години електричної енергії становитиме 6,48 гривні.

У напівпіковий час власники таких лічильників платитимуть за тарифом 4,34 гривні за кіловат-годину, а в нічний період, з 23:00 до 7:00, тільки 1,728 гривні за кіловат-годину.

Тариф на електроенергію для власників двозонних лічильників відрізнятиметься від стандартного. У період із 7:00 до 23:00 вартість становитиме 4,34 гривні за кіловат-годину, а з 23:00 до 7:00 — знижений тариф у 2,16 гривні за кіловат-годину.

Крім того, квітень стане останнім місяцем дії спеціальних тарифів для домогосподарств з електроопаленням. При споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць вартість становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину. Якщо ж цей ліміт буде перевищено, тариф збільшиться до 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом місяців оформити необхідні документи та подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.