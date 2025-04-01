Все ФОПы должны обязательно оплатить 5280 грн: какие сроки

С 2025 года вернулась обязанность ФЛП уплачивать ЕСВ. Поэтому все предприниматели на едином налоге должны заплатить авансовые взносы по военному сбору и единому социальному взносу, отчитаться по наемным сотрудникам, а представители 3 группы — подать декларации за 1 квартал 2025 года.

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Об этом сообщила нардепка Нина Южанина в комментарии для медиа "Труха Украина".

По ее словам, все физические лица-предприниматели должны уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 5280 гривен до 20 апреля этого года. Это стало обязательным платежом для всех групп ФЛП, начиная с 1 января 2025 года.

Новая норма, закрепленная в законе о Бюджете-2025, касается даже тех предпринимателей, которые находятся в спящем режиме и не имеют доходов.

Также налоговый консультант Михаил Смокович сообщил, что если предприниматель вносил платежи за каждый месяц (январь, февраль и март в размере 1 760 грн), то может в дальнейшем так продолжать.

По состоянию на 2025 год льгота по уплате единого социального взноса распространяется на:

пенсионеров по возрасту;

лиц с инвалидностью;

предпринимателей, которые одновременно работают на официально (за них платит руководитель);

ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий;

ФЛП-военных, которые находились или все еще находятся в плену;

мобилизованных предпринимателей (кроме ФЛП с наемными сотрудниками или служащих по контракту — позиция налоговой службы);

ФЛП на общей системе налогообложения, которые не имели прибыли в отчетном периоде.

В апреле начинается отсчет времени до 12 мая — крайнего срока подачи декларации для плательщиков единого налога 3 группы. Форма отчетности была обновлена, так как теперь в нее включены данные о начислении и уплате военного сбора. Напомним, что с 2025 года этот платеж стал обязательным для всех ФЛП.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.