Усі ФОПи мають обов'язково сплатити 5280 грн: які терміни

З 2025 року повернувся обов'язок ФОП сплачувати ЄСВ. Тож усі підприємці на єдиному податку мають заплатити авансові внески з військового збору та єдиного соціального внеску, відзвітувати щодо найманих працівників, а представники 3 групи — подати декларації за 1 квартал 2025 року.

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Про це повідомила нардепка Ніна Южаніна в коментарі для медіа "Труха Україна".

За її словами, усі фізичні особи-підприємці мають сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 5280 гривень до 20 квітня цього року. Це стало обов'язковим платежем для всіх груп ФОПів, починаючи з 1 січня 2025 року.

Нова норма, закріплена в законі про Бюджет-2025, стосується навіть тих підприємців, які перебувають у сплячому режимі і не мають доходів.

Також податковий консультант Михайло Смокович повідомив, що якщо підприємець вносив платежі за кожен місяць (січень, лютий і березень у розмірі 1 760 грн), то може надалі так продовжувати.

Станом на 2025 рік пільга зі сплати єдиного соціального внеску поширюється на:

пенсіонерів за віком;

осіб з інвалідністю;

підприємців, які одночасно працюють на офіційно (за них платить керівник);

ФОПів, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій;

ФОПів-військових, які перебували або все ще перебувають у полоні;

мобілізованих підприємців (крім ФОП з найманими працівниками або службовців за контрактом — позиція податкової служби);

ФОП на загальній системі оподаткування, які не мали прибутку у звітному періоді.

У квітні починається відлік часу до 12 травня — крайнього терміну подання декларації для платників єдиного податку 3 групи. Форму звітності було оновлено, оскільки тепер до неї включено дані про нарахування та сплату військового збору. Нагадаємо, що з 2025 року цей платіж став обов'язковим для всіх ФОП.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.