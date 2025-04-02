Кто не платит за электричество: в Центре Разумкова раскрыли главных должников Украины

Украинцы, которые живут бедно и вынуждены экономить, ответственно платят за коммунальные услуги. Совсем другая ситуация в элитных ЖК, где квартиры обходятся в миллионы.

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Об этом в эфире "Ранок.LIVE" 2 апреля рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Население — не самый главный должник на самом деле", — заявил он.

Эксперт рассказал, что в целом украинцы платят 85-90% счетов. Более дисциплинированными в этом есть люди со средним и низким уровнями дохода. Несмотря на финансовые трудности они стараются не набираться долгов за коммунальные услуги.

Другая ситуация в элитных жилых комплексах, например престижных "Новопечерских Липках". Омельченко сообщил, что в квартирах за миллионы живут люди, которые задолжали по 100-150 тысяч гривен.

"Как ни странно, те, кто пенсионеры или получает зарплату 10-15 тысяч гривен, они платят исправно", — подчеркнул он.

Однако более глобальной проблемой является "огромная задолженность" компании "Теплокоммунэнерго". Речь идет уже о примерно 80 миллиардах гривен. Не лучше ситуация и на рынке электроэнергии, большие долги накопили водоканалы и государственные шахты.

Также Омельченко упомянул о том, что некоторым предприятиям, пока идет война, фактически разрешили не платить за энергоресурсы. Сейчас таких — более 5 тысяч. Им не могут замораживать счета или накладывать штрафы за неуплаты.

"Как ни странно, среди этих 5 тысяч предприятий только 30% действительно работают на оборону и действительно нуждаются в броне. А все остальные — неизвестно, как в эти списки попали", — отметил эксперт.

Напомним, в Государственной налоговой службе предупредили, что будут ловить украинцев, которые продают товары онлайн без ФЛП. Нарушителям будет грозить штраф до 34 тысяч гривен.

В конце марта президент Владимир Зеленский утвердил закон об увеличении акцизов на табачную продукцию. Налоговики объяснили, как теперь изменится цена на сигареты.