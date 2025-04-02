Хто не платить за електрику: у Центрі Разумкова розкрили головних боржників України

Українці, які живуть бідно й змушені заощаджувати, відповідально платять за комунальні послуги. Зовсім інша ситуація в елітних ЖК, де квартири обходяться у мільйони.

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Про це в ефірі "Ранок.LIVE" 2 квітня розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Населення — не найголовніший боржник насправді", — заявив він.

Експерт розповів, що загалом українці сплачують 85–90% рахунків. Більш дисциплінованими у цьому є люди з середнім і низьким рівнями доходу. Попри фінансові труднощі вони намагаються не набиратись боргів за комунальні послуги.

Інша ситуація в елітних житлових комплексах, наприклад престижних "Новопечерських Липках". Омельченко повідомив, що у квартирах за мільйони живуть люди, які заборгували по 100-150 тисяч гривень.

"Як не дивно, ті, хто пенсіонери чи отримує зарплату 10-15 тисяч гривень, вони сплачують справно", — підкреслив він.

Однак глобальнішою проблемою є "величезна заборгованість" компанії "Теплокомуненерго". Йдеться вже про приблизно 80 мільярдів гривень. Не краще ситуація й на ринку електроенергії, великі борги накопичили водоканали й державні шахти.

Також Омельченко згадав про те, що деяким підприємствам, поки триває війна, фактично дозволили не платити за енергоресурси. Наразі таких — понад 5 тисяч. Їм не можуть заморожувати рахунки або накладати штрафи за несплати.

"Як не дивно, серед цих 5 тисяч підприємств лише 30% дійсно працюють на оборону і дійсно мають потребу в броні. А всі інші — невідомо, як у ці списки потрапили", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у Державній податковій службі попередили, що ловитимуть українців, які продають товари онлайн без ФОП. Порушникам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

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