Пенсия в Украине: какие самые маленькие пенсии платят в 2025 году

Минимальный размер пенсии в Украине устанавливается в виде социальной выплаты, предназначенной для граждан, не имеющих достаточного трудового стажа или никогда не работавших.

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Об этом говорится на портале "Дія".

Граждане Украины, не имеющие достаточного трудового стажа для получения пенсии по возрасту или не работавшие, могут рассчитывать лишь на государственную социальную помощь. Этот вид выплаты является самым маленьким и соответствует прожиточному минимуму, который в 2025 году составляет 2 361 гривню.

Эта выплата становится доступной лишь по достижении 65 лет. Однако в предоставлении социальной пенсии могут отказать, если у заявителя имеются дополнительные источники дохода или его имущество превышает установленные ограничения.

Основные причины отказа:

наличие дохода — если заявитель работает, получает другую пенсию, сдает недвижимость в аренду или имеет другие источники дохода;

дорогие покупки — если за последние шесть месяцев была совершена покупка товаров или услуг на сумму более 50 000 гривен;

имущество в собственности — если у заявителя или его семьи есть более чем одна квартира или автомобиль;

превышение дохода — если средний месячный доход семьи за последние шесть месяцев превышает прожиточный минимум (в 2025 году — 2 361 гривню).

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.