Пенсія в Україні: які найменші пенсії платять у 2025 році

Мінімальний розмір пенсії в Україні встановлюється у вигляді соціальної виплати, призначеної для громадян, які не мають достатнього трудового стажу або ніколи не працювали.

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Про це йдеться на порталі "Дія".

Громадяни України, які не мають достатнього трудового стажу для отримання пенсії за віком або не працювали, можуть розраховувати лише на державну соціальну допомогу. Цей вид виплати є найменшим і відповідає прожитковому мінімуму, який у 2025 році становить 2 361 гривню.

Ця виплата стає доступною лише після досягнення 65 років. Однак у наданні соціальної пенсії можуть відмовити, якщо в заявника є додаткові джерела доходу або його майно перевищує встановлені обмеження.

Основні причини відмови:

наявність доходу — якщо заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду або має інші джерела доходу;

дорогі покупки — якщо за останні шість місяців було здійснено купівлю товарів або послуг на суму понад 50 000 гривень;

майно у власності — якщо у заявника або його сім'ї є більш ніж одна квартира або автомобіль;

перевищення доходу — якщо середній місячний дохід сім'ї за останні шість місяців перевищує прожитковий мінімум (у 2025 році — 2 361 гривню).

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери із січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.