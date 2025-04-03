За ошибочно начисленную коммуналку: украинцы получат компенсации почти на 1 млн грн

С начала года Госпродслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. В 32 случаях (88,9%) были зафиксированы нарушения.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверок было наложено 18 штрафов на общую сумму 413,4 тыс. грн, вынесено 23 предписания о приведении тарифов в соответствие с законодательством, а потребителям подлежит возврату 948,9 тыс. грн. Кроме того, 26 должностных лиц оштрафованы на 46,1 тыс. грн.

В апреле 2024 года Госпродслужба возобновила внеплановые проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг. В течение года было проведено 241 проверочное мероприятие, по итогам которых наложены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 3,7 млн грн.

Согласно решениям и предписаниям обязано вернуть потребителям 2,5 млн грн. Кроме того, за счет уменьшения размеров плановых и утвержденных тарифов удалось предотвратить обсчет украинцев на общую сумму 12,7 млн ​​грн в расчете на годовые объемы предоставления услуг.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.