За помилково нараховану комуналку: українці отримають компенсації майже на 1 млн грн

З початку року Держпродслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. У 32 випадках (88,9%) було зафіксовано порушення.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

За підсумками перевірок було накладено 18 штрафів на загальну суму 413,4 тис. грн, винесено 23 приписи про приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам підлягає поверненню 948,9 тис. грн. Крім того, 26 посадових осіб оштрафовано на 46,1 тис. грн.

У квітні 2024 року Держпродслужба відновила позапланові перевірки у сфері житлово-комунальних послуг. Протягом року було проведено 241 перевірочний захід, за підсумками яких накладено адміністративно-господарські санкції на загальну суму 3,7 млн грн.

Згідно з рішеннями та приписами зобов'язано повернути споживачам 2,5 млн грн. Крім того, за рахунок зменшення розмірів планових і затверджених тарифів вдалося запобігти обрахунку українців на загальну суму 12,7 млн грн у розрахунку на річні обсяги надання послуг.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.