Некоторым пенсионерам грозит потеря выплат: в чем причина

В 2025 году некоторые пенсионеры, проживающие за границей, могут столкнуться с прекращением выплат. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) разъяснили, как избежать приостановки и восстановить начисление пенсии.

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Об этом говорится в материалах ПФУ.

Пенсионеры, вынужденно проживающие за границей, обязаны проходить ежегодную физическую идентификацию для продления выплат, даже если они не были приостановлены. Это касается граждан со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), полученным до 24 февраля 2022 года, которые получают пенсию на счета в Ощадбанке. В ПФУ предупреждают, что выплаты могут быть прекращены по решению территориальных органов фонда или суда.

Так, это может случиться по ряду причин:

если пенсия была назначена на основе документов, где содержались недостоверные данные;

в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд;

если пенсионер не прошел физическую идентификацию;

на период проживания за границей, если иное не предусмотрено международными соглашениями;

по инициативе пенсионера о прекращении выплаты пенсии из-за вынужденного выезда за границу;

из-за смерти пенсионера, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим;

если пенсионеру предоставили статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Граждане, находящиеся за границей, во время военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его завершения могут подать заявление на восстановление пенсии. Для этого необходимо отправить по почте заявление вместе с такими документами:

копия украинского паспорта;

копия документа о временной защите или предоставлении статуса беженца, регистрации адреса временного проживания за рубежом (добавив перевод);

оригинал документа, удостоверяющего факт того, что лицо живое, выданный дипучреждением Украины.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.