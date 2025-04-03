Деяким пенсіонерам загрожує втрата виплат: у чому причина

У 2025 році деякі пенсіонери, які проживають за кордоном, можуть зіткнутися з припиненням виплат. У Пенсійному фонді України (ПФУ) роз'яснили, як уникнути припинення і відновити нарахування пенсії.

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Про це йдеться в матеріалах ПФУ.

Пенсіонери, які вимушено проживають за кордоном, зобов'язані проходити щорічну фізичну ідентифікацію для продовження виплат, навіть якщо їх не було припинено. Це стосується громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отриманим до 24 лютого 2022 року, які отримують пенсію на рахунки в Ощадбанку. У ПФУ попереджають, що виплати можуть бути припинені за рішенням територіальних органів фонду або суду.

Так, це може статися з низки причин:

якщо пенсію було призначено на основі документів, де містилися недостовірні дані;

у разі неотримання пенсії протягом шести місяців поспіль;

якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію;

на період проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними угодами;

з ініціативи пенсіонера про припинення виплати пенсії через вимушений виїзд за кордон;

через смерть пенсіонера, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;

якщо пенсіонеру надали статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

Громадяни, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його завершення можуть подати заяву на відновлення пенсії. Для цього необхідно надіслати поштою заяву разом із такими документами:

копія українського паспорта;

копія документа про тимчасовий захист або надання статусу біженця, реєстрацію адреси тимчасового проживання за кордоном (додавши переклад);

оригінал документа, що засвідчує факт того, що особа жива, виданий дипустановою України.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.