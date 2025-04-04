Если пенсия меньше 10 000 грн: украинцы могут получить доплату к выплатам

Размер пенсий в Украине в 2025 году не изменится – из-за сложной экономической обстановки, вызванной полномасштабным вторжением России, правительство решило не повышать социальные стандарты. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены дополнительные выплаты.

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Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, право на получение пенсии в 2025 году имеют украинцы, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 32 лет страхового стажа.

Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа в размере 22 года и 15 лет соответственно.

У граждан Украины, достигших 65-летнего возраста и имеющих необходимый страховой стаж, пенсия должна составлять 40% от их заработной платы. Если выплачиваемая сумма оказывается ниже этого уровня, производится автоматическая доплата. Обращаться в Пенсионный фонд дополнительно не требуется. Однако иных надбавок не предусмотрено.

В 2025 году украинцы, достигшие 70-летнего возраста, также смогут получить доплаты к пенсии. Их размер будет зависеть от возраста пенсионера:

70-74 года – надбавка 300 гривень;

75-79 лет — 456 гривень;

старше 80 лет – 570 гривень.

Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому бежать в Пенсионный фонд не нужно.

Но есть нюанс — не все пенсионеры, достигнувшие 70 лет, получат доплату. Она выплачивается тем, у кого пенсия не превышает 10 340,35 гривни.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.