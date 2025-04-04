Якщо пенсія менше 10 000 грн: українці можуть отримати доплату до виплат

Розмір пенсій в Україні 2025 року не зміниться — через складну економічну ситуацію, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, уряд вирішив не підвищувати соціальні стандарти. Однак для деяких категорій громадян передбачено додаткові виплати.

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Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, право на отримання пенсії у 2025 році мають українці, які досягли 60-річного віку і мають не менше 32 років страхового стажу.

Крім того, пенсія може бути призначена українцям, які досягли 63 і 65 років, за наявності стажу в розмірі 22 роки і 15 років відповідно.

У громадян України, які досягли 65-річного віку і мають необхідний страховий стаж, пенсія має становити 40% від їхньої заробітної плати. Якщо виплачувана сума виявляється нижчою за цей рівень, проводиться автоматична доплата. Звертатися до Пенсійного фонду додатково не потрібно. Однак інших надбавок не передбачено.

У 2025 році українці, які досягли 70-річного віку, також зможуть отримати доплати до пенсії. Їхній розмір залежатиме від віку пенсіонера:

70-74 роки — надбавка 300 гривень;

75-79 років — 456 гривень;

старше 80 років — 570 гривень.

Ці доплати нараховуються автоматично, тому бігти до Пенсійного фонду не потрібно.

Але є нюанс — не всі пенсіонери, які досягли 70 років, отримають доплату. Вона виплачується тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.