Украинцам разрешили выходить на пенсию в 50 лет: какие условия

В Украине предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Этим правом могут воспользоваться те, кто достиг 50-летнего возраста и имеет не менее 15 лет трудового стажа. А именно речь идет о многодетных женщинах.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Многодетные матери в Украине могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — в зависимости от количества детей. Такая норма закреплена в Законе Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Если женщина не работала до 1 января 2004 года и в это время ухаживала за ребенком, этот период может быть включен в ее страховой стаж — но не более чем до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Для подтверждения потребуется свидетельство о рождении. С 1 апреля 2004 года уход за ребенком до 3 лет автоматически учитывается в страховом стаже, при условии, что женщина получает положенное пособие.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".