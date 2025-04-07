Українцям дозволили виходити на пенсію в 50 років: які умови

В Україні передбачено можливість дострокового виходу на пенсію для окремих категорій громадян. Цим правом можуть скористатися ті, хто досяг 50-річного віку та має щонайменше 15 років трудового стажу. А саме йдеться про багатодітних жінок.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Багатодітні матері в Україні можуть розраховувати на надбавку до пенсії в розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — залежно від кількості дітей. Така норма закріплена в Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Якщо жінка не працювала до 1 січня 2004 року і в цей час доглядала за дитиною, цей період може бути включено до її страхового стажу — але не більше ніж до досягнення дитиною трирічного віку.

Для підтвердження знадобиться свідоцтво про народження. З 1 квітня 2004 року догляд за дитиною до 3 років автоматично враховується в страховому стажі, за умови, що жінка отримує належну допомогу.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".