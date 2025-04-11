В 2025 году украинские пенсионеры могут воспользоваться рядом государственных программ и льгот, направленных на поддержку их благосостояния. Фокус вместе с юристами рассмотрел основные из них.

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Согласно ст. 1 закона Украины "О пенсионном обеспечении" граждане Украины имеют право на государственное пенсионное обеспечение по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и в других случаях, предусмотренных законодательством. Поэтому в 2025 году пенсионеры могут рассчитывать на несколько видов государственной поддержки.

Помощь на погребение родственника: сколько и кому предоставят средств

В 2025 году государство продолжает помогать пожилым людям не только выплатой ежемесячных пенсий, но и через адресную помощь, программы бесплатного обеспечения лекарствами, компенсацию расходов на погребение родственника, а также льготы за одиночество и инвалидность.

Льготы за одиночество и инвалидность для пенсионеров 2025 года рассмотрены Фото: Открытые источники

"В случае смерти пенсионера лица, осуществившие погребение, могут получить помощь от государства. Размер этой помощи зависит от закона, по которому была назначена пенсия умершего, и может составлять от двух до трех месячных пенсий или не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2025 году равен 2684 грн.", — объясняет Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Уточним, что для гражданских пенсионеров сумма помощи составляет двухмесячный размер пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. А для пенсионеров из числа военнослужащих денежные выплаты равны трехкратному размеру пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году это 15 140 грн.

Доплата одиноким пенсионерам осуществляется в 2025 году Фото: mind.ua

Как получить пособие на погребение: детали и документы

Прежде всего следует отметить, что пособие на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.

Если погребение осуществляется за свой счет, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где умерший состоял на учете, и предоставить соответствующие документы

А если погребение осуществляется за свой счет, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где умерший состоял на учете, и предоставить соответствующие документы. В перечень входят:

заявление о выплате пособия на погребение;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение (приложение 14 к Инструкции по ведению Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 24 июля 2008 года № 1269/5, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 25 июля 2008 года под № 691/15382) или справку о смерти пенсионера;

в случае регистрации смерти за пределами Украины подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.

Для пенсионеров из числа военнослужащих денежные выплаты равны трехкратному размеру пенсии Фото: Пенсионный фонд

Доплата одиноким пенсионерам: на какую сумму рассчитывать

Согласно закону, а именно требованиям п. 3 п. 13 Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, одинокие пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать, или проживающие сами и не имеющие лиц, которые могут предоставить им необходимый уход, имеют право на ежемесячную доплату от государства. Размер этой помощи составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2361 грн, то есть с доплатой — 944,4 грн.

Для получения доплаты от государства одинокие пожилые люди должны соответствовать определенным критериям

Как отметила в комментарии Фокусу, юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко, для получения доплаты от государства одинокие пожилые люди должны соответствовать определенным критериям, а именно:

возраст от 80 лет и старше;

проживание в одиночестве;

потребность в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получение пенсии по возрасту.

Для получения денежных выплат прежде всего следует обратиться в органы социальной защиты или ПФУ с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;

паспорт;

идентификационный код.

Пожилые люди имеют возможность получать бесплатные или с частичной доплатой лекарства Фото: Getty Images

Право на бесплатные лекарства: перечень болезней и условия получения

Пожилые люди имеют возможность получать бесплатные или с частичной доплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", которая работает с 2017 года и внедрена для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарств. Возмещение стоимости медицинских препаратов осуществляет Национальная служба здоровья Украины.

В перечень входят препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, бронхиальной астмы и других распространенных болезней, замечает юрист Анастасия Руденко.

Пожилые люди в Украине должны знать, что у них есть право воспользоваться дополнительными льготами на оплату коммунальных услуг. Речь идет о возможности получить скидку до 50% на оплату основных платежек. Размер скидки зависит от дохода пенсионера и его семьи

В 2025 году программа претерпела значительное расширение и включает препараты для лечения таких заболеваний:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет I и II типа;

несахарный диабет;

бронхиальная астма;

хронические болезни нижних дыхательных путей;

расстройства психики и поведения;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона;

глаукома;

мигрень;

профилактика инсультов и инфарктов;

боль и паллиативная помощь;

эндокринные, метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания

Подробно ознакомиться с перечнем лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе, утвержден приказом МОЗ Украины от 13 марта 2025 года № 440.

Важно

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"Согласно официальной информации Минздрава, с июля 2025 года все субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю лекарствами в аптечных учреждениях, будут обязаны заключить договор с НСЗУ в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства". Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины в рамках инициативы президента "Зимняя поддержка"", — добавляет Анна Даниэль.

Это означает, что получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по этой программе можно будет в любой аптеке. Ранее в обязательном порядке к программе были подключены только аптеки, размещенные в больницах.

Чтобы получить бесплатные лекарства или медицинские препараты со скидкой, надо обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Он выпишет электронный рецепт на необходимые препараты. С рецептом нужно идти в аптеку, которая участвует в программе "Доступные лекарства", где и получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь Фото: РИА Новости

Другие льготы и скидки для пенсионеров в 2025 году

Пожилые люди в Украине должны знать, что у них есть право воспользоваться дополнительными льготами на оплату коммунальных услуг. Речь идет о возможности получить скидку до 50% на оплату основных платежек. Размер скидки зависит от дохода пенсионера и его семьи.

Также пенсионерам доступны льготы на проезд. Речь идет о бесплатном или льготном проезде в общественном транспорте, в зависимости от местных программ поддержки.

Важно знать и о праве на юридическую помощь, а именно бесплатные консультации и поддержку по правовым вопросам.

Как оформить льготы пенсионеру

Для оформления выплат нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы, подтверждающие право на льготы (пенсионное удостоверение, документы о доходах и т.д.).

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Заметим, что система помощи и обеспечения людей пенсионного возраста в Украине не идеальна и многое зависит от инициативы самого человека или его семьи, ведь не все льготы начисляются автоматически, и не всегда бывает легко разобраться в бюрократических деталях. Однако тот, кто знает свои права, может получить от государства реальную помощь — иногда не только в деньгах, а в возможности жить с достоинством.

Итак, как советует адвокат Анна Даниэль, не следует оставлять проблемы "на потом". Нужно обращаться за тем, что вам положено. Ведь поддержка есть рядом. Нужно лишь знать, как ее найти.