Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Помощь от государства: какие программы и льготы доступны пенсионерам в 2025 году

Помощь от государства пенсионерам, помощь пенсионерам, льготы 2025
Фото: НБУ | В 2025 году украинские пенсионеры могут получить льготы за одиночество и инвалидность

В 2025 году украинские пенсионеры могут воспользоваться рядом государственных программ и льгот, направленных на поддержку их благосостояния. Фокус вместе с юристами рассмотрел основные из них.

Related video

Согласно ст. 1 закона Украины "О пенсионном обеспечении" граждане Украины имеют право на государственное пенсионное обеспечение по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и в других случаях, предусмотренных законодательством. Поэтому в 2025 году пенсионеры могут рассчитывать на несколько видов государственной поддержки.

Помощь на погребение родственника: сколько и кому предоставят средств

В 2025 году государство продолжает помогать пожилым людям не только выплатой ежемесячных пенсий, но и через адресную помощь, программы бесплатного обеспечения лекарствами, компенсацию расходов на погребение родственника, а также льготы за одиночество и инвалидность.

Льготы за одиночество и инвалидность для пенсионеров 2025 года рассмотрены Fullscreen
Льготы за одиночество и инвалидность для пенсионеров 2025 года рассмотрены
Фото: Открытые источники

"В случае смерти пенсионера лица, осуществившие погребение, могут получить помощь от государства. Размер этой помощи зависит от закона, по которому была назначена пенсия умершего, и может составлять от двух до трех месячных пенсий или не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2025 году равен 2684 грн.", — объясняет Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Уточним, что для гражданских пенсионеров сумма помощи составляет двухмесячный размер пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. А для пенсионеров из числа военнослужащих денежные выплаты равны трехкратному размеру пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году это 15 140 грн.

Доплата одиноким пенсионерам осуществляется в 2025 году Fullscreen
Доплата одиноким пенсионерам осуществляется в 2025 году
Фото: mind.ua

Как получить пособие на погребение: детали и документы

Прежде всего следует отметить, что пособие на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.

Если погребение осуществляется за свой счет, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где умерший состоял на учете, и предоставить соответствующие документы

А если погребение осуществляется за свой счет, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где умерший состоял на учете, и предоставить соответствующие документы. В перечень входят:

  • заявление о выплате пособия на погребение;
  • документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);
  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о смерти;
  • выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение (приложение 14 к Инструкции по ведению Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 24 июля 2008 года № 1269/5, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 25 июля 2008 года под № 691/15382) или справку о смерти пенсионера;
  • в случае регистрации смерти за пределами Украины подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.
Для пенсионеров из числа военнослужащих денежные выплаты равны трехкратному размеру пенсии Fullscreen
Для пенсионеров из числа военнослужащих денежные выплаты равны трехкратному размеру пенсии
Фото: Пенсионный фонд

Доплата одиноким пенсионерам: на какую сумму рассчитывать

Согласно закону, а именно требованиям п. 3 п. 13 Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, одинокие пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать, или проживающие сами и не имеющие лиц, которые могут предоставить им необходимый уход, имеют право на ежемесячную доплату от государства. Размер этой помощи составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2361 грн, то есть с доплатой — 944,4 грн.

Для получения доплаты от государства одинокие пожилые люди должны соответствовать определенным критериям

Как отметила в комментарии Фокусу, юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко, для получения доплаты от государства одинокие пожилые люди должны соответствовать определенным критериям, а именно:

  • возраст от 80 лет и старше;
  • проживание в одиночестве;
  • потребность в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
  • получение пенсии по возрасту.

Для получения денежных выплат прежде всего следует обратиться в органы социальной защиты или ПФУ с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы:

  • заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;
  • паспорт;
  • идентификационный код.
Пожилые люди имеют возможность получать бесплатные или с частичной доплатой лекарства Fullscreen
Пожилые люди имеют возможность получать бесплатные или с частичной доплатой лекарства
Фото: Getty Images

Право на бесплатные лекарства: перечень болезней и условия получения

Пожилые люди имеют возможность получать бесплатные или с частичной доплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", которая работает с 2017 года и внедрена для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарств. Возмещение стоимости медицинских препаратов осуществляет Национальная служба здоровья Украины.

В перечень входят препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, бронхиальной астмы и других распространенных болезней, замечает юрист Анастасия Руденко.

Пожилые люди в Украине должны знать, что у них есть право воспользоваться дополнительными льготами на оплату коммунальных услуг. Речь идет о возможности получить скидку до 50% на оплату основных платежек. Размер скидки зависит от дохода пенсионера и его семьи

В 2025 году программа претерпела значительное расширение и включает препараты для лечения таких заболеваний:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • сахарный диабет I и II типа;
  • несахарный диабет;
  • бронхиальная астма;
  • хронические болезни нижних дыхательных путей;
  • расстройства психики и поведения;
  • эпилепсия;
  • болезнь Паркинсона;
  • глаукома;
  • мигрень;
  • профилактика инсультов и инфарктов;
  • боль и паллиативная помощь;
  • эндокринные, метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания

Подробно ознакомиться с перечнем лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе, утвержден приказом МОЗ Украины от 13 марта 2025 года № 440.

Важно
Пенсия в Украине: сколько будет получать человек без стажа

"Согласно официальной информации Минздрава, с июля 2025 года все субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю лекарствами в аптечных учреждениях, будут обязаны заключить договор с НСЗУ в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства". Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины в рамках инициативы президента "Зимняя поддержка"", — добавляет Анна Даниэль.

Это означает, что получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по этой программе можно будет в любой аптеке. Ранее в обязательном порядке к программе были подключены только аптеки, размещенные в больницах.

Чтобы получить бесплатные лекарства или медицинские препараты со скидкой, надо обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Он выпишет электронный рецепт на необходимые препараты. С рецептом нужно идти в аптеку, которая участвует в программе "Доступные лекарства", где и получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь Fullscreen
Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь
Фото: РИА Новости

Другие льготы и скидки для пенсионеров в 2025 году

Пожилые люди в Украине должны знать, что у них есть право воспользоваться дополнительными льготами на оплату коммунальных услуг. Речь идет о возможности получить скидку до 50% на оплату основных платежек. Размер скидки зависит от дохода пенсионера и его семьи.

Также пенсионерам доступны льготы на проезд. Речь идет о бесплатном или льготном проезде в общественном транспорте, в зависимости от местных программ поддержки.

Важно знать и о праве на юридическую помощь, а именно бесплатные консультации и поддержку по правовым вопросам.

Как оформить льготы пенсионеру

Для оформления выплат нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы, подтверждающие право на льготы (пенсионное удостоверение, документы о доходах и т.д.).

Важно
Пенсия в Украине: что изменится в выплатах с 1 апреля

Заметим, что система помощи и обеспечения людей пенсионного возраста в Украине не идеальна и многое зависит от инициативы самого человека или его семьи, ведь не все льготы начисляются автоматически, и не всегда бывает легко разобраться в бюрократических деталях. Однако тот, кто знает свои права, может получить от государства реальную помощь — иногда не только в деньгах, а в возможности жить с достоинством.

Итак, как советует адвокат Анна Даниэль, не следует оставлять проблемы "на потом". Нужно обращаться за тем, что вам положено. Ведь поддержка есть рядом. Нужно лишь знать, как ее найти.