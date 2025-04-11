У 2025 році українські пенсіонери можуть скористатися низкою державних програм та пільг, спрямованих на підтримку їхнього добробуту. Фокус разом із юристами розглянув основні з них.

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Згідно із ст. 1 закону України "Про пенсійне забезпечення" громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, з інвалідності, через втрату годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством. Тож 2025 року пенсіонери можуть розраховувати на кілька видів державної підтримки.

Допомога на поховання родича: скільки і кому нададуть коштів

У 2025 році держава продовжує допомагати людям похилого віку не лише виплатою щомісячних пенсій, а й через адресну допомогу, програми безоплатного забезпечення ліками, компенсацію витрат на поховання родича, а також пільги за самотність та інвалідність.

Пільги за самотність та інвалідність для пенсіонерів 2025 року розглянуто Фото: Відкриті джерела

"У разі смерті пенсіонера особи, які здійснили поховання, можуть отримати допомогу від держави. Розмір цієї допомоги залежить від закону, за яким була призначена пенсія померлого, і може становити від двох до трьох місячних пенсій або не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2025 році дорівнює 2684 грн.", — пояснює Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Уточнимо, що для цивільних пенсіонерів сума допомоги становить двомісячний розмір пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. А для пенсіонерів з числа військовослужбовців грошові виплати дорівнюють трикратному розміру пенсії, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році це 15 140 грн.

Доплата самотнім пенсіонерам здійснюється 2025 року Фото: mind.ua

Як отримати допомогу на поховання: деталі та документи

Передусім слід зазначити, що допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Якщо поховання здійснюється за власний кошт, необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий перебував на обліку, та надати відповідні документи

А якщо поховання здійснюється за власний кошт, необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий перебував на обліку, та надати відповідні документи. До переліку входять:

заява про виплату допомоги на поховання;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера;

у разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

Для пенсіонерів з числа військовослужбовців грошові виплати дорівнюють трикратному розміру пенсії Фото: военные

Доплата самотнім пенсіонерам: на яку суму розраховувати

Згідно із законом, а саме вимогами п. 3 п. 13 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, одинокі пенсіонери, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати, або які проживають самі та не мають осіб, які можуть надати їм необхідний догляд, мають право на щомісячну доплату від держави. Розмір цієї допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2361 грн, тобто із доплатою — 944,4 грн.

Для отримання доплати від держави одинокі люди похилого віку мають відповідати певним критеріям

Як зазначила у коментарі Фокусу, юристка АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко, для отримання доплати від держави одинокі люди похилого віку мають відповідати певним критеріям, а саме:

вік від 80 років і старше;

проживання на самоті;

потреба в постійному сторонньому догляді через стан здоров’я;

отримання пенсії за віком.

Для отримання грошових виплат передусім слід звернутися до органів соціального захисту або ПФУ з відповідною заявою та надати необхідні документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Люди похилого віку мають можливість отримувати безкоштовні або з частковою доплатою ліки Фото: Getty Images

Право на безкоштовні ліки: перелік хвороб і умови отримання

Люди похилого віку мають можливість отримувати безкоштовні або з частковою доплатою ліки за програмою "Доступні ліки", яка працює від 2017 року і впроваджена для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Відшкодування вартості медичних препаратів здійснює Національна служба здоров’я України.

До переліку входять препарати для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань, діабету, бронхіальної астми та інших поширених хвороб, зауважує юристка Анастасія Руденко.

Люди похилого віку в Україні мають знати, що в них є право скористатися додатковими пільгами на оплату комунальних послуг. Йдеться про можливість отримати знижку до 50% на оплату основних платіжок. Розмір знижки залежить від доходу пенсіонера та його сім’ї

У 2025 році програма зазнала значного розширення та включає препарати для лікування таких захворювань:

серцево-судинні захворювання;

цукровий діабет I та II типу;

нецукровий діабет;

бронхіальна астма;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

розлади психіки та поведінки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона;

глаукома;

мігрень;

профілактика інсультів та інфарктів;

біль та паліативна допомога;

ендокринні, метаболічні, аутоімунні та запальні захворювання

Детально ознайомитися з переліком лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою, затверджено наказом МОЗ України від 13 березня 2025 року № 440.

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"Згідно з офіційною інформацією МОЗ, від липня 2025 року всі субʼєкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками в аптечних закладах, будуть зобовʼязані укласти договір з НСЗУ в межах програми реімбурсації "Доступні ліки". Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України у межах ініціативи президента "Зимова підтримка"", — додає Анна Даніель.

Це означає, що отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше в обовʼязковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, розміщені в лікарнях.

Щоб отримати безкоштовні ліки чи медичні препарати зі знижкою, треба звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію. Він випише електронний рецепт на необхідні препарати. З рецептом потрібно іти до аптеки, яка бере участь у програмі "Доступні ліки", де й отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Пенсіонери мають право на безкоштовну юридичну допомогу Фото: РИА Новости

Інші пільги та знижки для пенсіонерів в 2025 році

Люди похилого віку в Україні мають знати, що в них є право скористатися додатковими пільгами на оплату комунальних послуг. Йдеться про можливість отримати знижку до 50% на оплату основних платіжок. Розмір знижки залежить від доходу пенсіонера та його сім’ї.

Також пенсіонерам доступні пільги на проїзд. Йдеться про безкоштовний або пільговий проїзд у громадському транспорті, залежно від місцевих програм підтримки.

Важливо знати і про право на юридичну допомогу, а саме безкоштовні консультації та підтримку з правових питань.

Як оформити пільги пенсіонеру

Для оформлення виплат потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення з відповідною заявою та надати необхідні документи, які підтверджують право на пільги (пенсійне посвідчення, документи про доходи тощо).

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Зауважимо, що система допомоги і забезпечення людей пенсійного віку в Україні не ідеальна і багато залежить від ініціативи самої людини чи його родини, адже не всі пільги нараховуються автоматично, і не завжди буває легко розібратися у бюрократичних деталях. Проте той, хто знає свої права, може отримати від держави реальну допомогу — іноді не лише у грошах, а в можливості жити з гідністю.

Отже, як радить адвокатка Анна Даніель, не слід залишати проблеми "на потім". Потрібно звертатися по те, що вам належить. Адже підтримка є поруч. Потрібно лише знати, як її знайти.