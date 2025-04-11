Украинцы с маленькой пенсией будут получать надбавки: кому и сколько заплатят

Граждане Украины, достигшие 70 лет, могут рассчитывать на дополнительную надбавку к своей пенсии. Размер выплат начинается от 300 грн.

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Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Так, пенсионеры могут получить такие надбавки:

после достижения 70 лет – 300 грн;

после достижения 75 лет – 456 грн;

после достижения 80 лет – 570 грн.

Доплата к пенсии начисляется автоматически на основе данных пенсионного фонда, и для этого не требуется подавать отдельное заявление. Однако, данная доплата предусмотрена только для тех, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Отмечается, что прибавку начнут начислять в месяце, следующем за тем, в который пенсионер достигнет определенного возраста, и ее размер будет пропорционален числу дней после дня его рождения.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".