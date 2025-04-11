Українці з маленькою пенсією отримуватимуть надбавки: кому і скільки заплатять

Громадяни України, які досягли 70 років, можуть розраховувати на додаткову надбавку до своєї пенсії. Розмір виплат починається від 300 грн.

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Про це йдеться в Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Так, пенсіонери можуть отримати такі надбавки:

після досягнення 70 років — 300 грн;

після досягнення 75 років — 456 грн;

після досягнення 80 років — 570 грн.

Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі даних пенсійного фонду, і для цього не потрібно подавати окрему заяву. Однак, ця доплата передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

Зазначається, що надбавку почнуть нараховувати в місяці, наступному за тим, у який пенсіонер досягне певного віку, і її розмір буде пропорційний числу днів після дня його народження.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".