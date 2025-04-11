Денежная помощь для украинцев: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить

Граждане Украины, которые являются внутренними переселенцами или пострадали от российской агрессии, смогут получить финансовую помощь в апреле 2025 года от нескольких международных организаций и государства.

Related video

Об этом говорится в материале издания "Факты".

Субсидии на аренду жилья для ВПЛ

С конца января 2025 года началось предоставление субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Право на такую субсидию имеют:

ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине, при условии, что финансово-имущественное положение такой семьи соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на 9 областей);

семьи, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Ранее планировалось, что этот порог составит 30% от доходов.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет предоставляться аналогично жилищной субсидии. Размер выплаты будет определяться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. Он зависит от уровня дохода, числа членов семьи и стоимости аренды жилья в разных регионах.

Для получения субсидии необходимо наличие действующего арендного договора. Владельцы жилья смогут получать компенсацию за налоги с доходов от аренды.

Денежная помощь от БФ Право на захист и УВКБ ООН

Заявку на многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН можно будет подать в городах Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков и Чернигов. Это могут сделать как вынужденно перемещенные лица, так и те, кто вернулся на постоянное место жительства, включая тех, кто вернулся из-за границы. Помощь составляет 3 600 грн на человека за три месяца, что в сумме дает 10 800 грн на каждого члена семьи.

Заявку могут подать семьи, которые ранее не получали выплат от международных организаций, имеют доход ниже 5 400 грн на члена семьи и относятся к одной из категорий уязвимости:

семья, которая имеет только одного из родителей с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше или пожилое лицо с одним ребенком или детьми до 18 лет);

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания.

Заявку могут подать как внутренние переселенцы, так и те, кто вернулся из-за рубежа. Также право на подачу имеют люди, не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций. Если вы получали помощь в размере 2 220 грн на человека в месяц от иной гуманитарной организации ООН, то вам могут отказать в выплате от УВКБ ООН.

Лица, которые получали помощь от международных организаций в качестве ВПЛ (и прошло более 3 месяцев с момента получения), и после перемещения вернулись в Украину в места постоянного проживания, могут подать заявку при наличии уязвимости.

Процесс предусматривает собеседование с партнером УВКБ ООН.

Денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН

Благотворительный фонд "Право на защиту" в сотрудничестве с УВКБ ООН проводит сбор данных для предоставления финансовой помощи на аренду жилья в 2025 году. Проект охватывает Киев, Киевскую область, а также Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую и Запорожскую области.

Помощь предполагает компенсацию расходов на аренду жилья на протяжении шести месяцев. Лица, вынужденно перемещенные (ВПЛ), а также те, кто вернулся из-за границы и проживает в местах временного пребывания (МТП) из указанного списка, или сталкиваются с угрозой выселения из этих мест, могут претендовать на помощь:

МТП, включенные в официальный перечень, в соответствии с постановлением правительства № 930;

МТП, которые базово имеют другое назначение и не приспособлены для длительного проживания ВПЛ (детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д.) и могут быть расформированы;

модульные городки;

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы и проживающие в арендованном жилье с неудовлетворительными условиями;

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, которые проживают в арендованном жилье и находятся под риском выселения.

В программе могут участвовать только те семьи, члены которых не принимали участия в других программах денежной помощи на аренду жилья и не получают государственных субсидий на аренду. Выплаты будут произведены на цифровой кошелек Vibrant (в цифровых долларах США) главе семьи. Получатель получит SMS-сообщение с ссылкой на скачивание приложения.

Получение многоцелевой денежной помощи быстрого реагирования

Благотворительный фонд "Право на защиту" в партнерстве с УВКБ ООН предоставляют многоцелевую финансовую помощь экстренного реагирования. Поддержка предназначена для людей, обратившихся в течение 30 дней с момента происшествия:

пострадали из-за обстрела и их постоянное жилье повреждено;

место жительства стало непригодным из-за военных действий;

домохозяйство не способно справиться с ростом расходов и потенциальной потерей дохода из-за события, связанного с военными действиями;

эвакуировались из общин, где объявлена обязательная эвакуация;

потеряли близкого человека — члена домохозяйства;

член домохозяйства нуждается в лечении из-за вреда связанного с военными действиями, и информацию о которых Фонду в верифицированных списках эвакуированных или пострадавших предоставила местная власть.

Сумма помощи составляет 3 600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Выплаты для ВПЛ в апреле

С 1 апреля 2025 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут автоматически продлены, если выполняются установленные критерии. Помощь для граждан Украины с статусом внутренне перемещенных лиц составляет: для людей с инвалидностью и детей — 3000 грн, для остальных — 2000 грн.

Получать деньги можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.