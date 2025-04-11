Грошова допомога для українців: хто може розраховувати на виплати і як їх отримати

Громадяни України, які є внутрішніми переселенцями або постраждали від російської агресії, зможуть отримати фінансову допомогу у квітні 2025 року від кількох міжнародних організацій і держави.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

Субсидії на оренду житла для ВПО

З кінця січня 2025 року розпочалося надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Право на таку субсидію мають:

ВПО, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний Україні, за умови, що фінансово-майновий стан такої сім'ї відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася тільки на 9 областей);

сім'ї, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Раніше планувалося, що цей поріг становитиме 30% від доходів.

Субсидія на оренду житла для ВПО надаватиметься аналогічно до житлової субсидії. Розмір виплати визначатиметься індивідуально для кожної сім'ї ВПО. Він залежить від рівня доходу, кількості членів сім'ї та вартості оренди житла в різних регіонах.

Для отримання субсидії необхідна наявність чинного орендного договору. Власники житла зможуть отримувати компенсацію за податки з доходів від оренди.

Грошова допомога від БФ Право на захист та УВКБ ООН

Заявку на багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН можна буде подати в містах Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків і Чернігів. Це можуть зробити як вимушено переміщені особи, так і ті, хто повернувся на постійне місце проживання, включно з тими, хто повернувся з-за кордону. Допомога становить 3 600 грн на людину за три місяці, що в сумі дає 10 800 грн на кожного члена сім'ї.

Заявку можуть подати сім'ї, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій, мають дохід нижчий за 5 400 грн на члена сім'ї та належать до однієї з категорій уразливості:

сім'я, яка має тільки одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

сім'я, яку очолює один самотній/декілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше або особа похилого віку з однією дитиною чи дітьми до 18 років);

сім'я з однією або кількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання.

Заявку можуть подати як внутрішні переселенці, так і ті, хто повернувся з-за кордону. Також право на подачу мають люди, які не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН або інших організацій. Якщо ви отримували допомогу в розмірі 2 220 грн на людину на місяць від іншої гуманітарної організації ООН, то вам можуть відмовити у виплаті від УВКБ ООН.

Особи, які отримували допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і минуло понад 3 місяці з моменту отримання), і після переміщення повернулися в Україну в місця постійного проживання, можуть подати заявку за наявності вразливості.

Процес передбачає співбесіду з партнером УВКБ ООН.

Грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН

Благодійний фонд "Право на захист" у співпраці з УВКБ ООН проводить збір даних для надання фінансової допомоги на оренду житла у 2025 році. Проєкт охоплює Київ, Київську область, а також Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську та Запорізьку області.

Допомога передбачає компенсацію витрат на оренду житла протягом шести місяців. Особи, вимушено переміщені (ВПО), а також ті, хто повернувся з-за кордону і проживає в місцях тимчасового перебування (ПТП) із зазначеного списку, або стикаються із загрозою виселення з цих місць, можуть претендувати на допомогу:

МТР, включені до офіційного переліку, відповідно до постанови уряду № 930;

МТП, які базово мають інше призначення і не пристосовані для тривалого проживання ВПО (дитячі садки, школи, медичні заклади тощо) і можуть бути розформовані;

модульні містечка;

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі з незадовільними умовами;

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, які проживають в орендованому житлі та перебувають під ризиком виселення.

У програмі можуть брати участь тільки ті сім'ї, члени яких не брали участі в інших програмах грошової допомоги на оренду житла і не отримують державних субсидій на оренду. Виплати будуть проведені на цифровий гаманець Vibrant (у цифрових доларах США) голові сім'ї. Одержувач отримає SMS-повідомлення з посиланням на скачування програми.

Отримання багатоцільової грошової допомоги швидкого реагування

Благодійний фонд "Право на захист" у партнерстві з УВКБ ООН надають багатоцільову фінансову допомогу екстреного реагування. Підтримка призначена для людей, які звернулися протягом 30 днів з моменту події:

постраждали через обстріл і їхнє постійне житло пошкоджено;

місце проживання стало непридатним через військові дії;

домогосподарство не здатне впоратися зі зростанням витрат і потенційною втратою доходу через подію, пов'язану з військовими діями;

евакуювалися з громад, де оголошено обов'язкову евакуацію;

втратили близьку людину — члена домогосподарства;

член домогосподарства потребує лікування через шкоду пов'язану з воєнними діями, та інформацію про яких Фонду у верифікованих списках евакуйованих або постраждалих надала місцева влада.

Сума допомоги становить 3 600 грн на людину і покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена сім'ї становить 10 800 грн.

Виплати для ВПО у квітні

З 1 квітня 2025 року виплати для внутрішньо переміщених осіб будуть автоматично продовжені, якщо виконуються встановлені критерії. Допомога для громадян України зі статусом внутрішньо переміщених осіб становить: для людей з інвалідністю та дітей — 3000 грн, для решти — 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го і 28-го числа кожного місяця.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.