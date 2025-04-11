В Украине усилят контроль над уклонением от уплаты налогов: Данил Гетманцев рассказал детали

Вскоре цифровые сервисы будут платить налог на доходы физических лиц и военный сбор за самозанятых. Речь идет о такси, доставке еды или сайтах по поиску подрядчиков и различных специалистов.

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Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Mind. Он отметил, что соответствующий законопроект разработало Министерство финансов.

Даниил Гетмацев отметил, что эти онлайн-платформы будут выполнять функции налоговых агентов, удерживая из дохода самозанятых лиц 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Обязанность отчитываться перед Государственной налоговой службой также будет возложена именно на платформы независимо от того, зарегистрированы они в Украине или за ее пределами.

Законопроект является частью более широкой Национальной стратегии доходов, которая включает и пересмотр упрощенной системы налогообложения. В частности, планируется изъятие крупного бизнеса из единого налога, введение прогрессивной шкалы ставок и фискализация для всех предпринимателей.

На сегодняшний день налоговое законодательство обязывает таких исполнителей самостоятельно декларировать доходы и уплачивать налоги по общей ставке — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Однако на практике этого почти никто не делает, а возможности контроля со стороны ГНС остаются ограниченными.

Нардеп отметил, что в целом из-за зарплат в "конвертах" госбюджет недополучает 120-150 миллиардов гривен ежегодно. По его словам, уклонение от налогообложения зарплат лежит не только в плоскости недополучения единого налога или НДФЛ. Дело в том, что компании, используя такие схемы, уклоняются также от уплаты НДС и налога на прибыль.

"Соответственно, если будет найдено комплексное решение, которое не оставит бизнесу других вариантов, кроме как выплачивать зарплаты "в белую", это автоматически будет способствовать увеличению поступлений всех ключевых видов налогов", — добавил он.

Даниил Гетманцев также добавил, что в будущем у Государственной налоговой службы будет расширен доступ к информации о банковских счетах налогоплательщиков и в будущем это будет сделано. Однако, по словам нардепа, это будет возможно при условии реформирования ГНС — только после этого можно будет начинать дискуссию о раскрытии банковской тайны налоговым органам.

Напомним, что в начале февраля Даниил Гетманцев прогнозировал легализацию криптовалюты к лету текущего года. По словам нардепа, она не будет иметь льготного налогообложения.

Позже он рассказывал, что восстановление Украины после войны обойдется в около 750 млрд долларов. При нынешних темпах восстановления экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень в 2034 году.