В Украине усилят контроль над уклонением от уплаты налогов: Даниил Гетманцев рассказал детали

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Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Mind. Він зазначив, що відповідний законопроєкт розробило Міністерство фінансів.

Данило Гетмацев зазначив, що ці онлайн-платформи виконуватимуть функції податкових агентів, утримуючи з доходу самозайнятих осіб 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Обов’язок звітувати перед Державою податковою службою також буде покладений саме на платформи незалежно від того, зареєстровані вони в Україні чи за її межами.

Законопроєкт є частиною ширшої Національної стратегії доходів, яка включає й перегляд спрощеної системи оподаткування. Зокрема, планується вилучення великого бізнесу з єдиного податку, запровадження прогресивної шкали ставок та фіскалізація для всіх підприємців.

На сьогодні податкове законодавство зобов’язує таких виконавців самостійно декларувати доходи й сплачувати податки за загальною ставкою — 18% ПДФО та 5% військового збору. Проте на практиці цього майже ніхто не робить, а можливості контролю з боку ДПС залишаються обмеженими.

Нардеп зазначив, що загалом через зарплати в "конвертах" держбюджет недоотримує 120–150 мільярдів гривень щороку. За його словами, ухилення від оподаткування зарплат лежить не тільки у площині недоотримання єдиного податку чи ПДФО. Річ в тім, що компанії, використовуючи такі схеми, ухиляються також від сплати ПДВ та податку на прибуток.

"Відповідно, якщо буде знайдено комплексне рішення, яке не залишить бізнесу інших варіантів, окрім як виплачувати зарплати "у білу", це автоматично сприятиме збільшенню надходжень усіх ключових видів податків", — додав він.

Данило Гетьманцев також додав, що в майбутньому у Державної податкової служби буде розширений доступ до інформації про банківські рахунки платників податків і в майбутньому це буде зроблено. Однак, за словами нардепа, це буде можливо за умови реформування ДПС — тільки після цього можна буде розпочинати дискусію про розкриття банківської таємниці податковим органам.

Нагадаємо, що на початку лютого Данило Гетьманцев прогнозував легалізацію криптовалюти до літа поточного року. За словами нардепа, вона не матиме пільгового оподаткування.

Пізніше він розповідав, що відновлення України після війни обійдеться у приблизно 750 млрд доларів. За нинішніх темпів відновлення економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень у 2034 році.