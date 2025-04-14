В каком городе Украины живут самые богатые пенсионеры: данные по регионам (инфографика)

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение пенсионных выплат. Размер этих выплат определяется с учетом множества факторов — продолжительности трудового и страхового стажа и характера профессиональной деятельности.

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Об этом говорится в аналитике Опендатабот.

По данным на конец 2024 года, средний размер пенсии по возрасту в Украине составлял 5 789 гривен. При этом минимальная выплата для граждан без необходимого трудового стажа — 2 361 гривна. Согласно статистике, к началу 2025 года около 26% всех пенсионеров, а это примерно 2,68 миллиона человек, получали пенсию менее 3 000 гривен в месяц.

Средний размер пенсии в Украине составляет около 2 759 грн. Согласно данным Опендатабота, примерно 27% украинских пенсионеров продолжают трудиться даже после выхода на пенсию. Примечательно, что пенсии свыше 10 000 грн получают лишь 12,2% пенсионеров. В 2024 году самыми высокими выплатами могли похвастаться жители Киева — в среднем 8 017,65 грн. Это более чем на треть превышает общенациональный показатель. А вот наименьшие пенсии зафиксированы в Тернопольской области — около 4 485 грн, что на 23% ниже среднего уровня по стране.

Размер пенсии в Украине

В 2025 году столичные пенсионеры по-прежнему получают самые высокие выплаты в стране — здесь сомневаться не приходится. По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии в Киеве достиг 8 708 грн, что почти на 700 грн больше по сравнению с предыдущим годом. При этом в Киевской области сумма заметно ниже — в среднем пенсионеры там получают 6 671 грн в месяц.

На втором и третьем местах по размеру пенсий оказались Донецкая и Луганская области — средний размер выплат там составляет 7 814 грн и 7 314 грн соответственно. Замыкает пятерку регионов с наибольшими пенсиями Днепропетровская область, где пожилые граждане получают в среднем 7 082 грн.

В Тернопольской области, как в регионе, попавшем в прошлом году в рейтинг областей с низкими пенсиями, выплаты подняли. Вместо 4 485 теперь тернопольчане получают 4 931 грн. И несмотря на улучшение в размере почти 500 грн, пенсионеры все равно имеют выплаты наиболее скудные по стране. На втором месте с конца оказалась Черновицкая область со средней пенсией в размере 5 100 грн, на третьем — Закарпатская, где государство платит 5 175 грн.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".