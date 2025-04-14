У якому місті України живуть найбагатші пенсіонери: дані за регіонами (інфографіка)

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, мають право на отримання пенсійних виплат. Розмір цих виплат визначається з урахуванням безлічі чинників — тривалості трудового і страхового стажу та характеру професійної діяльності.

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Про це йдеться в аналітиці Опендатабот.

За даними на кінець 2024 року, середній розмір пенсії за віком в Україні становив 5 789 гривень. Водночас мінімальна виплата для громадян без необхідного трудового стажу — 2 361 гривня. Згідно зі статистикою, на початок 2025 року приблизно 26% усіх пенсіонерів, а це приблизно 2,68 мільйона осіб, отримували пенсію менше ніж 3 000 гривень на місяць.

Середній розмір пенсії в Україні становить приблизно 2 759 грн. Згідно з даними Опендатаботу, приблизно 27% українських пенсіонерів продовжують працювати навіть після виходу на пенсію. Примітно, що пенсії понад 10 000 грн отримують лише 12,2% пенсіонерів. У 2024 році найвищими виплатами могли похвалитися жителі Києва — у середньому 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину перевищує загальнонаціональний показник. А ось найменші пенсії зафіксовано в Тернопільській області — приблизно 4 485 грн, що на 23% нижче за середній рівень по країні.

Розмір пенсії в Україні

У 2025 році столичні пенсіонери, як і раніше, отримують найвищі виплати в країні — тут сумніватися не доводиться. За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії в Києві сягнув 8 708 грн, що майже на 700 грн більше, порівняно з попереднім роком. Водночас в Київській області сума помітно нижча — у середньому пенсіонери там отримують 6 671 грн на місяць.

На другому і третьому місцях за розміром пенсій опинилися Донецька та Луганська області — середній розмір виплат там становить 7 814 грн і 7 314 грн відповідно. Замикає п'ятірку регіонів із найбільшими пенсіями Дніпропетровська область, де літні громадяни отримують у середньому 7 082 грн.

У Тернопільській області, як у регіоні, що потрапив торік до рейтингу областей із низькими пенсіями, виплати підняли. Замість 4 485 тепер тернополяни отримують 4 931 грн. Та незважаючи на покращення в розмірі майже 500 грн, пенсіонери все одно мають виплати найбідніші по країні. На другому місці з кінця опинилася Чернівецька область із середньою пенсією в розмірі 5 100 грн, на третьому — Закарпатська, де держава платить 5 175 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".