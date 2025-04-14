Размер выплат не порадует: средняя пенсия в Украине превысила довоенный уровень

Средняя пенсия в Украине за 30 лет увеличилась в 122 раза. Однако в эквиваленте к доллару рост оказался гораздо скромнее — всего в 5,6 раза.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

С начала 2025 года средний размер пенсии, по данным ПФУ, увеличился на 552 гривны — это рост на 9,5%, и теперь составляет 6 341 гривну. Параллельно с этим официальный курс доллара снизился на 1,4%, что способствовало более заметному увеличению пенсий в пересчете на валюту. В результате средняя пенсия в долларовом эквиваленте выросла на 15 долларов, достигнув 153 долларов.

В Украине доступны данные о средних пенсиях с 1996 по 2018 год от Госстата, а за последние годы — от Пенсионного фонда. Согласно этим данным, в 1997 году средняя пенсия составляла всего 52 гривны. К апрелю 2025 года она увеличилась в 122 раза и достигла 6 341 гривны.

Однако за тот же период курс доллара вырос в 22 раза — с 1,9 до 41,5 гривны за доллар. В результате пенсия в долларовом эквиваленте выросла лишь в 5,6 раза — с 27 до 153 долларов.

Наибольший рост пенсий наблюдался в 2004 году — тогда их размер почти удвоился, увеличившись с 34 до 60 долларов. Однако с началом войны России против Украины в 2014 году пенсии резко снизились — с 191 до 100 долларов. После полномасштабного вторжения в 2022 году значительных изменений не произошло, однако размер пенсий все же немного увеличился.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".