Розмір виплат не порадує: середня пенсія в Україні перевищила довоєнний рівень

Середня пенсія в Україні за 30 років збільшилася у 122 рази. Однак в еквіваленті до долара зростання виявилося набагато скромнішим — лише в 5,6 раза.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України(ПФУ).

З початку 2025 року середній розмір пенсії, за даними ПФУ, збільшився на 552 гривні — це зростання на 9,5%, і тепер становить 6 341 гривню. Паралельно з цим офіційний курс долара знизився на 1,4%, що сприяло більш помітному збільшенню пенсій у перерахунку на валюту. У результаті середня пенсія в доларовому еквіваленті зросла на 15 доларів, досягнувши 153 доларів.

В Україні доступні дані про середні пенсії з 1996 по 2018 рік від Держстату, а за останні роки — від Пенсійного фонду. Згідно з цими даними, у 1997 році середня пенсія становила лише 52 гривні. До квітня 2025 року вона збільшилася у 122 рази і досягла 6 341 гривні.

Однак за той самий період курс долара зріс у 22 рази — з 1,9 до 41,5 гривні за долар. У результаті пенсія в доларовому еквіваленті зросла лише в 5,6 раза — з 27 до 153 доларів.

Найбільше зростання пенсій спостерігалося 2004 року — тоді їхній розмір майже подвоївся, збільшившись із 34 до 60 доларів. Проте з початком війни Росії проти України у 2014 році пенсії різко знизилися — з 191 до 100 доларів. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році значних змін не відбулося, проте розмір пенсій все ж трохи збільшився.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".