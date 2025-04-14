Тарифы на свет в Украине: готовиться ли украинцам к новым цифрам в платежках

За последние два года в Украине тарифы на электроэнергию традиционно повышались с 1 июня. Однако в правительстве рассматривают возможность сохранить текущие расценки и после окончания отопительного сезона.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время вопрос повышения коммунальных тарифов не стоит на повестке дня.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — сообщил он.

После 30 апреля украинцы продолжат оплачивать электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за кВт·ч. Впрочем, подобные заявления звучали и ранее, однако впоследствии тарифы все же пересматривались. Наиболее заметные изменения в стоимости электроэнергии для населения происходили именно в период военного положения по решению Кабинета Министров Украины.

До 1 июня 2023 года действовали два тарифа на электроэнергию: 1,44 гривны за потребление до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 гривны за превышение этого объема. Повышение объяснили тем, что предыдущие расценки не покрывали реальные затраты. С 1 июня 2023 года была установлена единая цена — 2,64 гривны за кВт·ч с учетом НДС.

Следующий рост произошел 1 июня 2024 года, когда стоимость электроэнергии выросла до 4,32 гривны за кВт·ч. Причиной назвали потребность в финансировании восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов со стороны России.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.