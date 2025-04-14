Тарифи на світло в Україні: чи готуватися українцям до нових цифр у платіжках

За останні два роки в Україні тарифи на електроенергію традиційно підвищувалися з 1 червня. Однак в уряді розглядають можливість зберегти поточні розцінки і після закінчення опалювального сезону.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що наразі питання підвищення комунальних тарифів не стоїть на порядку денному.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — повідомив він.

Після 30 квітня українці продовжать оплачувати електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кВт-год. Утім, подібні заяви лунали й раніше, проте згодом тарифи все ж переглядалися. Найбільш помітні зміни у вартості електроенергії для населення відбувалися саме в період воєнного стану за рішенням Кабінету Міністрів України.

До 1 червня 2023 року діяли два тарифи на електроенергію: 1,44 гривні за споживання до 250 кВт-год на місяць і 1,68 гривні за перевищення цього обсягу. Підвищення пояснили тим, що попередні розцінки не покривали реальні витрати. З 1 червня 2023 року було встановлено єдину ціну — 2,64 гривні за кВт-год з урахуванням ПДВ.

Наступне зростання відбулося 1 червня 2024 року, коли вартість електроенергії зросла до 4,32 гривні за кВт-год. Причиною назвали потребу у фінансуванні відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів з боку Росії.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.