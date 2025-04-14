Торговая стратегия Трампа: США выдвинут партнерам новые требования для снижения пошлин, — СМИ

Администрация президента США Трампа может выдвинуть ряд требований в ходе переговоров со странами, которые стремятся избежать новых торговых пошлин со стороны американцев. Среди вероятных условий — расширение закупки американского сжиженного газа, снижение пошлин на экспорт товаров из США, смягчение налогообложения для крупных IT-компаний.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Сейчас Белый дом официально еще не определился с позицией, но уже формирует общее понимание того, какими могут быть рамки потенциальных двусторонних договоренностей.

Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить торговый дефицит США. Вероятно, что он будет рассматривать варианты, которые предусматривают увеличение объемов американского экспорта. Однако, как отмечает издание, одни лишь договоренности о закупках американских товаров вряд ли способны кардинально изменить глобальный торговый баланс в пользу США.

Аналитики утверждают, что переговоры сосредоточатся на конкретных экономических проблемах, которые Вашингтон определил в каждой отдельной стране. Одним из главных условий, по предварительным данным, может стать требование к таким странам, как Вьетнам и Мексика, прекратить быть транзитными для китайских компаний, которые пытаются обойти американские тарифы.

Как заявил советник аналитического центра American Compass Дэниел Киши, команда Трампа, вероятно, стремится синхронизировать таможенную политику союзников с той, которую США применяют в отношении Китая. Ее цель — не допустить доминирования Пекина в стратегически важных цепочках поставок.

Однако не все страны готовы на такие шаги. Например, Вьетнам импортирует из Китая около 40% продукции. Другие азиатские государства, такие как Малайзия, Бангладеш и Таиланд, также имеют более тесные экономические связи с Китаем, чем с Соединенными Штатами.

По данным источников издания, соглашения, скорее всего, будут включать специальные обязательства для поддержки американских отраслей. Например, Японию могут поощрить увеличить импорт американского сжиженного газа. В то же время в Евросоюзе могут поднять вопрос о налоговых ограничениях для технологических компаний США и правилах, которые сдерживают экспорт американской говядины.

Американские аграрии, которые понесли убытки во время торговых споров, могут получить новые возможности, если европейские страны пойдут на уступки по импорту агропродукции из США.

После паузы в тарифной эскалации рынки остаются нестабильными, а Трамп может сосредоточиться на заключении узкоспециализированных соглашений, чтобы избежать возобновления таможенной войны.

Однако некоторые члены команды Трампа признаются, что до сих пор не имеют четкой картины того, какие именно цели ставит президент. Это провоцирует неопределенность среди союзников, которые не понимают, чего на самом деле хочет Вашингтон.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о новом повышении пошлин на импорт из Китая — теперь ставка достигла 125%. В ответ Пекин установил пошлины на американские товары на уровне 84%. Торговое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира все больше обостряется, ставя под угрозу стабильность глобального рынка.

Также, администрация США отменили 125% пошлины на смартфоны, компьютеры и другие виды импортной электроники, в основном из Китая, отменив ограничения, введенные Трампом во время его торговой войны с Китаем.