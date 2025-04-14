Торгівельна стратегія Трампа: США поставлять партнерам нові вимоги для зниження мит, — ЗМІ

Адміністрація президента США Трампа має висунути низку вимог під час перемовин із країнами, які прагнуть уникнути нових торгівельних мит з боку американців. Серед ймовірних умов - розширення закупівлі американського зрідженого газу, зниження мит на експорт товарів зі США, пом’якшення оподаткування для великих IT-компаній.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Зараз Білий дім офіційно ще не визначився з позицією, але вже формує загальне розуміння того, якими можуть бути рамки потенційних двосторонніх домовленостей.

Трамп неодноразово заявляв про намір скоротити торгівельний дефіцит США. Ймовірно, що він розглядатиме варіанти, які передбачають збільшення обсягів американського експорту. Однак, як зазначає видання, самі лише домовленості про закупівлі американських товарів навряд чи здатні кардинально змінити глобальний торговий баланс на користь США.

Аналітики переконують, що переговори зосередяться на конкретних економічних проблемах, які Вашингтон визначив у кожній окремій країні. Однією з головних умов, за попередніми даними, може стати вимога до таких країн, як В’єтнам і Мексика, припинити бути транзити для китайських компаній, які намагаються оминути американські тарифи.

Як заявив радник аналітичного центру American Compass Деніел Кіші, команда Трампа, ймовірно, прагне синхронізувати митну політику союзників із тією, яку США застосовують щодо Китаю. Її мета — не допустити домінування Пекіна у стратегічно важливих ланцюгах постачання.

Однак не всі країни готові на такі кроки. Наприклад, В’єтнам імпортує з Китаю близько 40% продукції. Інші азійські держави, як-от Малайзія, Бангладеш і Таїланд, також мають тісніші економічні зв’язки з Китаєм, ніж зі Сполученими Штатами.

За даними джерел видання, угоди, швидше за все, включатимуть спеціальні зобов’язання для підтримки американських галузей. Наприклад, Японію можуть заохотити до збільшення імпорту американського скрапленого газу. Водночас у Євросоюзі можуть порушити питання про податкові обмеження для технологічних компаній США та правила, які стримують експорт американської яловичини.

Американські аграрії, котрі зазнали збитків під час торгівельних суперечок, можуть отримати нові можливості, якщо європейські країни підуть на поступки щодо імпорту агропродукції зі США.

Після паузи в тарифній ескалації ринки залишаються нестабільними, а Трамп може зосередитися на укладанні вузькоспеціалізованих угод, аби уникнути поновлення митної війни.

Однак деякі члени команди Трампа зізнаються, що досі не мають чіткої картини того, які саме цілі ставить президент. Це провокує невизначеність серед союзників, які не розуміють, чого насправді хоче Вашингтон.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про нове підвищення мит на імпорт з Китаю — тепер ставка сягнула 125%. У відповідь Пекін установив мита на американські товари на рівні 84%. Торгівельне протистояння між двома найбільшими економіками світу дедалі більше загострюється, ставлячи під загрозу стабільність глобального ринку.

Також, адміністрація США скасували 125% мита на смартфони, комп'ютери та інші види імпортної електроніки, здебільшого з Китаю, скасувавши обмеження, введені Трампом під час його торгової війни з Китаєм.