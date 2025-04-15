Украинцы могут получить денежную помощь при выходе на пенсию: нужно ли для этого увольняться

Для получения денежной выплаты по достижении пенсионного возраста необходимо, чтобы человек на этот момент продолжал работать в должности в организации, предоставляющей право на пенсию за выслугу лет. Увольнение при этом не требуется.

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Об этом говорится в материале SUD.UA

Для получения денежной помощи при выходе на пенсию за выслугу лет лицо должно работать на соответствующей должности именно на день достижения пенсионного возраста.

В адрес специалистов Пенсионного фонда Украины поступил вопрос: в августе 2025 года мужчина достигнет возраста, дающего право на получение пенсии. Его медицинский стаж в государственных учреждениях здравоохранения составляет более 35 лет.

Одним из обязательных условий для назначения денежной помощи является то, чтобы на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного законодательством.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".