Українці можуть отримати грошову допомогу при виході на пенсію: чи потрібно для цього звільнятися

Для отримання грошової виплати після досягнення пенсійного віку необхідно, щоб людина на цей момент продовжувала працювати на посаді в організації, що надає право на пенсію за вислугу років. Звільнення при цьому не потрібне.

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Про це йдеться в матеріалі SUD.UA

Для отримання грошової допомоги при виході на пенсію за вислугу років особа повинна працювати на відповідній посаді саме на день досягнення пенсійного віку.

На адресу фахівців Пенсійного фонду України надійшло запитання: у серпні 2025 року чоловік досягне віку, що дає право на отримання пенсії. Його медичний стаж у державних закладах охорони здоров'я становить понад 35 років.

Однією з обов'язкових умов для призначення грошової допомоги є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".