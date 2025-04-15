Тарифы на газ в Украине: кто заплатит на 1 тыс. грн больше уже в мае

С 1 мая 2025 года некоторые украинские потребители природного газа будут платить больше, несмотря на действующий в период военного положения мораторий на повышение цен. Дополнительные расходы связаны с введением новой услуги по техническому обслуживанию домов. Тарифы на нее уже обнародовали региональные филиалы компании "Газсети".

Related video

Об этом говорится на портале ООО "Газораспределительные сети Украины".

В мае часть граждан столкнется с увеличением расходов на природный газ из-за появления так называемой "третьей платежки". Она предназначена для жителей многоквартирных домов и касается новой услуги — технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

Стоимость сервиса будет рассчитываться индивидуально и зависеть от ряда факторов, таких как длина трубопровода, количество муфтовых соединений и газовых кранов в здании. Итоговая сумма будет распределяться между всеми жильцами дома.

Квитанции будут приходить не ежемесячно, а раз в три или пять лет. Все будет зависеть от того, какого возраста дом. Для старых зданий — чаще, для новых — реже:

газовым сетям более 25 лет — один раз в три года;

газовым сетям менее 25 лет — один раз в пять лет.

Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" опубликовали на своих сайтах графики проведения обследований и возможную стоимость услуг. Цены существенно различаются: например, в Харьковской области за такую услугу придется заплатить от примерно 100 грн до почти 1000 грн.

В то же время в мае 2025 года стоимость природного газа для населения останется на прежнем уровне — 7,96 грн за 1 куб. м. Эта цена будет действовать для подавляющего большинства бытовых потребителей (около 98%), обслуживаемых ГК "Нафтогаз Украины".

Остальные газопоставщики имеют разные цены, которые колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.