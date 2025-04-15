Тарифи на газ в Україні: хто заплатить на 1 тис. грн більше вже в травні

З 1 травня 2025 року деякі українські споживачі природного газу платитимуть більше, незважаючи на чинний у період воєнного стану мораторій на підвищення цін. Додаткові витрати пов'язані із запровадженням нової послуги з технічного обслуговування будинків. Тарифи на неї вже оприлюднили регіональні філії компанії "Газмережа".

Related video

Про це йдеться на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України".

У травні частина громадян зіткнеться зі збільшенням витрат на природний газ через появу так званої "третьої платіжки". Вона призначена для мешканців багатоквартирних будинків і стосується нової послуги — технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вартість сервісу розраховуватиметься індивідуально і залежатиме від низки чинників, таких як довжина трубопроводу, кількість муфтових з'єднань і газових кранів у будівлі. Підсумкова сума розподілятиметься між усіма мешканцями будинку.

Квитанції приходитимуть не щомісяця, а раз на три або п'ять років. Усе залежатиме від того, якого віку будинок. Для старих будівель — частіше, для нових — рідше:

газовим мережам понад 25 років — один раз на три роки;

газовим мережам менше 25 років — один раз на п'ять років.

Філії компанії "Газорозподільні мережі України" опублікували на своїх сайтах графіки проведення обстежень і можливу вартість послуг. Ціни суттєво різняться: наприклад, у Харківській області за таку послугу доведеться заплатити від приблизно 100 грн до майже 1000 грн.

Водночас у травні 2025 року вартість природного газу для населення залишиться на колишньому рівні — 7,96 грн за 1 куб. м. Ця ціна діятиме для переважної більшості побутових споживачів (близько 98%), які обслуговуються ГК "Нафтогаз України".

Решта газопостачальників мають різні ціни, які коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.