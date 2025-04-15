Сумма может удивить: какую пенсию можно получить со средней зарплатой

В Украине при среднем заработке и 35-летнем трудовом стаже можно рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Согласно последней информации от Пенсионного фонда, для получения такой выплаты необходимо уплачивать взносы с зарплаты в 18 589 грн.

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Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Если у человека 40 лет стажа и в течение всей карьеры он получал среднюю заработную плату, то при выходе на пенсию в 2025 году он может рассчитывать на выплату в 6022,8 грн. Размер пенсии значительно увеличивается при более высокой зарплате.

Например, при доходе на 50% выше среднего — это около 27 883 грн на сегодняшний день — и наличии 35 лет стажа, пенсия составит 7904,9 грн. А при таком уровне зарплаты и 40-летнем стаже выплата возрастет до 9034,2 грн.

По состоянию на апрель 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 6341,1 грн, что на 552 грн больше по сравнению с началом года. В то же время пенсии судей выросли на 1281 грн, достигнув 108 321,6 грн.

В Украине пенсию получают 10,3 миллиона человек. Из них около 7,5 миллиона — это получатели пенсий по возрасту. Остальные граждане получают пенсии за выслугу лет (в среднем — 12,3 тыс. грн), социальные выплаты или пенсии по инвалидности.

Пенсию до 5 тыс. грн получают 4,5 млн украинцев. Пенсию от 10 тыс. грн платят около 1,5 млн украинцам. Отметим, в январе 2024 года в Украине средняя пенсия была на 955 грн меньше и составляла всего 5385,25 грн.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".