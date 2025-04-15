Сума може здивувати: яку пенсію можна отримати із середньою зарплатою

В Україні за середнього заробітку і 35-річного трудового стажу можна розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн. Згідно з останньою інформацією від Пенсійного фонду, для отримання такої виплати необхідно сплачувати внески із зарплати в 18 589 грн.

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Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Якщо у людини 40 років стажу і протягом усієї кар'єри вона отримувала середню заробітну плату, то під час виходу на пенсію у 2025 році вона може розраховувати на виплату в 6022,8 грн. Розмір пенсії значно збільшується за умови вищої зарплати.

Наприклад, за доходу на 50% вищого за середній — це близько 27 883 грн на сьогоднішній день — і наявності 35 років стажу, пенсія становитиме 7904,9 грн. А за такого рівня зарплати і 40-річного стажу виплата зросте до 9034,2 грн.

Станом на квітень 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6341,1 грн, що на 552 грн більше порівняно з початком року. Водночас пенсії суддів зросли на 1281 грн, сягнувши 108 321,6 грн.

В Україні пенсію отримують 10,3 мільйона осіб. Із них близько 7,5 мільйона — це одержувачі пенсій за віком. Решта громадян отримують пенсії за вислугу років (у середньому — 12,3 тис. грн), соціальні виплати або пенсії по інвалідності.

Пенсію до 5 тис. грн отримують 4,5 млн українців. Пенсію від 10 тис. грн платять приблизно 1,5 млн українців. Зазначимо, у січні 2024 року в Україні середня пенсія була на 955 грн меншою і становила лише 5385,25 грн.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".