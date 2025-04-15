Если нет стажа: когда можно получить соцпенсию и в каком возрасте

В Украине ежегодно увеличивается требуемый страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту. Тем, у кого недостаточно страхового стажа или он практически отсутствует, государство предоставляет социальную помощь. Однако получать такую помощь можно только по достижении 65 лет.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь как минимум 32 года страхового стажа — как мужчинам, так и женщинам. Если стаж составляет от 22 до 31 года, выйти на пенсию можно будет в 63 года. При наличии от 15 до 21 года стажа пенсия назначается с 65 лет. Для тех, кто имеет менее 15 лет страхового стажа, предусмотрена государственная социальная помощь, которая выплачивается после достижения 65-летнего возраста.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2028 году потребуется как минимум 35 лет трудового стажа.

В 2025 году социальная помощь рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и средним ежемесячным доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. При этом сумма выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые 6 месяцев с учетом изменений в имущественном положении и среднемесячном доходе.

Для назначения социальной помощи необходимо обратиться в орган социальной защиты населения и предоставить следующий пакет документов:

заявление;

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;

копию решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным).

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".