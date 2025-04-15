Якщо немає стажу: коли можна отримати соцпенсію і в якому віці

В Україні щорічно збільшується необхідний страховий стаж для виходу на пенсію за віком. Тим, у кого недостатньо страхового стажу або він практично відсутній, держава надає соціальну допомогу. Однак отримувати таку допомогу можна тільки після досягнення 65 років.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу — як чоловікам, так і жінкам. Якщо стаж становить від 22 до 31 року, вийти на пенсію можна буде в 63 роки. За наявності від 15 до 21 року стажу пенсія призначається з 65 років. Для тих, хто має менше ніж 15 років страхового стажу, передбачена державна соціальна допомога, яка виплачується після досягнення 65-річного віку.

Для виходу на пенсію в 60 років у 2028 році буде потрібно щонайменше 35 років трудового стажу.

У 2025 році соціальна допомога розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян і середнім щомісячним доходом на одного члена сім'ї за останні шість місяців. Водночас сума виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатного населення.

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням змін у майновому становищі та середньомісячному доході.

Для призначення соціальної допомоги необхідно звернутися до органу соціального захисту населення та надати такий пакет документів:

заяву;

паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців;

копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".