Сумма удивит: какую пенсию может иметь человек с зарплатой 15 тыс. грн

Размер будущей пенсии формируется под влиянием нескольких факторов. Основными из них являются уровень заработной платы и продолжительность страхового стажа. Кроме того, важную роль играет величина средней заработной платы по стране.

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Об этом говорится в материале издания "Экономические новости".

К примеру, если гражданин выходит на пенсию в 65 лет, имея 45 лет страхового стажа и среднемесячную заработную плату в 15 тысяч гривен, размер его пенсии в марте текущего года составит 9 790 гривен. Однако данный расчет не включает возможные доплаты и льготы, которые могут повысить размер выплаты. К ним относятся:

статус ветерана войны;

ребенка войны;

почетного донора;

особые заслуги перед Родиной.

В то же время с зарплатой в 15 тысяч гривен и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию в размере 4 228,2 гривни.

Согласно последним данным Пенсионного фонда, средняя заработная плата, с которой уплачивались взносы на единый социальный налог в Украине, составляет 16 836 гривен. При этом соотношение индивидуальной зарплаты в 15 тысяч гривен к этой средней величине — 0,89. Таким образом, учитывая три ключевых показателя — среднюю зарплату за три года, страховой стаж в 35 лет и указанное соотношение — размер пенсионной выплаты составит 4 228,2 гривны.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".